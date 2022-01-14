نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أحلام إياك أن تحكيها لأحد حتى المفسرين فقد تكشف أسرارك وتفضحك في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع الأشخاص يتعاملون مع الأحلام على أنها ماهي إلا تفسير لضغط التفكير والأفكار الموجودة في العقل الباطن، ولكن الأحلام التي نراها لا يجب أن نحكيها جميعها بل هناك بعض الأحلام التي يجب ألا نحكي عنها أبدًا، وإذا كنت لا تعلم ما هي الأحلام التي يجب أن نحكيها والأحلام التي يجب أن لا نحكيها، فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته وسوف تجد الكثير من المعلومات التي تخص الأحلام وتفسيرها.

أحلام لا تحكيها لأحد حتى للمفسرين

هناك بعض الأحلام التي عند رؤيتها في المنام لا يجب أن نحكيها، وإليكم هذه الأحلام:

الميت الذي يأتي في المنام ويدعو الشخص الحي أن يذهب معه إلى المكان المجهول.

عندما ترى في المنام ان هناك شخص ميت يطلب من الشخص الحي أن يدخل معه مكان مجهول فلا يجب أن تتحدث بهذا الحلم عندما تستيقظ ولا تحكيها حتى لو كانت نيتك حسنة، فهي من الأحلام غير المحمودة.

سقوط الأسنان في الحلم

عندما ترى في منامك أسنانك تسقط أو أي شخص تعرفه فلا يجب ان تحكي هذه الرؤيا لأنها تدل على أشياء غير حسنة.

الأفراح والزغاريد في المنام

إذا رأت في منامك أنك تتزوج وهناك مراسم أفراح وزغاريد ومعازيم وشعور بالفرحة فعليك عدم التحدث في هذا الحلم مع أي أحد.

رؤية فقد شيء ثمين في الحلم

رؤية نفاذ الطعام في الأحلام من الأمور الغير محمودة والتي لا يجب أن نتحدث عنها عندما نستيقظ فهي أشياء في علم الغيب مجهولة لا يعلمها أحد ولا نعلم تفسيرها كما أن رؤية هذه الأحلام لا يجب ان تقوم بالبحث عن تفسيرها فعليك بالكتمان ولا تبوح به لأي شخص.