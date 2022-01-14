شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات لمدة 10 أيام

عروض بنده السعودية، هايبر بنده يعمل على بيع كافة المستلزمات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعطى عدة أصناف بها جودة كبيرة وعالية بسعر يكون متناسب مع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد قامت بالحصول على عدة جوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز هي، جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها بآسيا سنة 2011، وكذلك جائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في سنة 2013.

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خصومات بنده حريصة من أجل تقديم أكبر الخصومات معها أروع وأقوى العروض، فيمكن أن يتم تواجد وتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت يومية أو يتم طرحها بصورة أسبوعية، حيث أن شركة بنده لديها حوالي اربعه مراكز يتم تخصيصها بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى كل متاجر هايبر بنده.

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