شوف عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل 65%

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية، هايبر العثيم يكون متواجد في المملكة العربية السعودية، كما يقوم السوق بتقديم العروض القوية والكبيرة ومعها أروع الخصومات خلال شهر يناير الحالي، كما أن تلك العروض والخصومات يقوم بتقديمها هايبر بنده فيتم توافرها وتواجدها على جميع المستلزمات والمنتجات التي يحتجاها ويريدها كافة الأعمار المتنوعة على كل المستحضرات الغذائية وكذلك الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وغير هذا من المستحضرات التي تتواجد في الهايبر.
عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70%
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تعد شركة مساهمة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تعتبر من أقوى وأكبر السلاسل المتواجدة بالمنزلة التي تكون برقم اثنان في الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده الذي يكون تابع لمجموعات صافولا، كما أن شركة العثيم قد قامت مجلة تدعى فوربس يتم تواجدها في أمريكا سنة 2016 بأن هايبر العثيم يكون من الأسواق المشهورة والكبيرة من إحدى مائتي شركة تكون متواجده في العالم العربي.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر التورتة النصفين بالحجم الوسط يكون 34.95 بدلًا من 47.50 ريال سعودي.
- زود تورتة الكرنفال بالشوكولاتة للحجم الكبير يكون بسعر 57.50 بدلًا من 75.50 ريال سعودي.
- سعر تارت أوريو يكون 14.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- بسكويت من النوع فيكتو دايجيستيف مقدار 3 * 340 جرام يكون بسعر 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- حمص ايدليا حب الزجاج مقدار 345 جرام عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 8.95 بدلًا من 12.75 ريال سعودي.
- كريمة التزيين من النوع ويبي الفانيليا مقدار 152 جرام سعرها يكون 8.75 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- سعر الكيس من الأرز نوعه جودان الأبيض مقدار 10 كيلو جرام يكون 27.95 بدلًا من 36.75 ريال سعودي.
- ورق العنب من النوع اميفا مقدار 15 * 10 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- الباكنج باودر من النوع الرياض مقدار 6 * 100 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.19 ريال سعودي.
- خليط الكيك من النوع زدني بالبرتقال مقدار 524 جرام يكون بسعر 6.50 بدلًا من 8.75 ريال سعودي.
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