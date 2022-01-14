شوف عروض 50% اسواق العثيم بالسعودية الان على السلع والجوالات

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية، تعتبر العثيم من أهم المتاجر التي تعمل في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها مجموعة من العروض المميزة، كما أنها تقدم خصومات مميزة على مختلف المنتجات مع العلم أن العرض ساري حتى نفاذ الكمية وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض أسواق العثيم في السعودية:

توفر العثيم إلى عملائها مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كريم النهار عناية مرطبة متوفرة من لوريال بحجم 50 جرام، توفر بندة قناع مرطب للوجه هليو ليرن رويال مع حجم 30 جرام وعرض على سيروم تعزيز مرونة البشرة رويال من حجم 30 مل ومياه مبستر لمرونة البشرة لوريال حجم 200 مللي.

يشمل العرض على واقي شمس من أجل التحكم في لمعان البشرة بحجم 50 مل، قناع منديل مركز خلاص غارنييه، يحتوي العرض على كريم النهار والليل للتفتيح من غارنييه وحجم العبوة 50 مل.

تقدم العثيم عرض على أسواق العثيم 2 معجون أسنان سنسوداين ترو وايت اكسترا فريش ويصل حجم العضو إلى 75 مللي، يشمل العرض سائل تنظيف اليدين من لوكس ويصل حجم العبوة إلى 250 مل، تقدم عرض على سائل الاستحمام لوكس وحجم العبوة 250 مل مع ليفة هدية.

تخفيضات العثيم في السعودية:

استطاعت أسواق العثيم أن تكون واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في السعودية وتوفر إلى عملائها كم كبير من التخفيضات والخصومات فتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50%، فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه لدى بندة، فتحتوي أسواق على عروض حصرية على مناديل للوجه مشوار عبوة إعادة تعبئة ومناديل للوجه كلينكس الأصلي ورق نشاف ماكسي رول وماكسي رول الذهبي وورق تنشيف فاين ومناديل للوجه فاين فلافي عبوة إعادة تعبئة ومناديل الحمام كلينكس ومناديل للوجه فاين كلاسيك.

فيحتوي العرض أيضًا على مفارش سفرة كبيرة كلوب 30 مفرش وأكياس نفايات كلوب وورق قصدير نايلون لاصق جراند ستار وأكياس نفايات بلاستي نت، وأكياس نفايا سانتيا كلوب، فيوجد لأسواق العثيم أكثر من فرع فيمكنكم في أي وقت التوجه إليهم وستحصلون على كل ما ترغبون من منتجات بكل تأكيد.