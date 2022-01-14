شوف أقوى عروض هايبر ماركت بنده على المنتجات الغذائية 1+1

أقوى العروض يقدمها لكم هايبر ماركت بنده على السلع الغذائية ومنتجات أخرى، من المعروف أن بنده يدهش عملائه دائمًا بأقوى الخصومات وفي نشرته الإلكترونية الجديدة التي تتضمن عروض سارية من يوم الأربعاء التاسع من جمادي الثاني وتستمر حتى يوم الثلاثاء الخامس عشر من نفس الشهر من عام 1443ه يقدم عروض 1+1 على عدد من المنتجات ومنتجات أخرى عرض 2+1 وأخرى عرض 2+2 في خطوة جيدة لتحفيز المستهلكين على شراء منتجاتهم بوفر كبير وبأرخص الأسعار.

عروض هايبر ماركت بنده 1+1

تسوق الآن وفورًا من هايبر ماركت بنده لتحصل على مجموعة مميزة جدًا من المنتجات الغذائية بنصف ثمنها وذلك لأنه يقدم عدد من المنتجات بعرض 1+1 أي أنه عند شرائك قطعة من منتج معين ستحصل على قطعة أخرى من نفس المنتج مجانًا.

وهذا يساهم بشكل كبير في توفير تموين الشهر أو احتياجات الأسبوع أو الشهر حسب طريقة تسوق كل مواطن وذلك بنصف الثمن المعتاد دفعه لنفس الكمية.

والجميل في العرض أنه متوفر على عدد كبير من السلع الغذائية والمنشورة داخل النشرة الإلكترونية.

نذكر لكم منها على سبيل المثال، كيس بطاطس ساديا المجمدة المعروفة 1 كجم + آخر نفس الحجم بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيس خضروات مشكلة مجمدة مع كيس بازلا مجمدة وزن 900 جرام الإثنين معًا بسعر 11.95 ريال سعودي.

كذلك متوفر ضمن عروض 1+1 برجر دجاج مغلف بالخبز مكون من 8 قطع من الحجم الكبير وزن الكيس 400 جرام سعر العرض 18.50 ريال.

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