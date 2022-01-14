شوف عروض هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع بمناسبة العودة للمدارس

عروض هايبر بنده التي يقدمها لكم هذا الأسبوع هي من أقوى وأفضل العروض، حيث يقوم هايبر بنده هذا الأسبوع بتقديم أفضل العروض والخصومات على منتجاته المتنوعة التي حصلت على إعجاب عملائه بسبب ما تتميز به من جوده، ويقوم هايبر بنده هذا الأسبوع بعروض على المنتجات الغذائية، وأجهزة المحمول الإلكترونية، ومنتجات العناية بالشعر، ومنتجات العناية بالبشرة، واللحوم والدجاج، كما نجد في بروشور العروض الكثير من العروض على الزيوت والحلوى والمشروبات الغازية وتكون العروض سارية من9 جمادي الثاني الموافق يوم الأربعاء إلى 15 جمادي الثاني الموافق يوم الثلاثاء.

عروض هايبر بنده

اشتري صبغة للشعر بروديجي بسعر 49.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 63.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على زيت جوز الهند للشعر باراشوت بسعة 200 مل، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 13.50 ريال سعودي.

صبغة للشعر كوليستون بسعر 39.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 51.95 ريال سعودي للحبة.

احصل على كريم فاتيكا للشعر بسعة 140 مل، بسعر 6.50 ريال سعودي بدلا من 10.95 ريال سعودي.

قم بشراء صبغة للشعر أوليا غارنييه بوزن 112 جرام، بسعر 19.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 32.95 ريال سعودي.

صبغة للشعر إكسلنس لوريال بسعر 42.95 ريال سعودي بدلا من 52.95 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على صبغة للشعر باليت بسعر 14.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 24 ريال سعودي للحبة.

اشتري زيت جوز الهند عضوي بكر دابر بسعة 200 مل، بسعر 27.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 42.95 ريال سعودي للحبة.

هايبر بنده

قم بشراء زبادي طازج كامل الدسم نادك بوزن 1 كيلو، بسعر 6.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 8 ريال سعودي للحبة.

احصل على كريمة الخفق / الطبخ نادك بسعة 500 مل، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 16.50 ريال سعودي.

قم بالحصول على شراب البروتين بالحليب بطغم الشوكولاتة /الفراولة نادك بسعة 250 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 14 ريال سعودي (1+3).

أقوى عروض بنده