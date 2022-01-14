شوف أقوى عروض لولو الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية بخصم يصل إلى 60% Lulu

خصومات تصل إلى 60% على جميع الأجهزة الكهربائية وكافة أنواع المنتجات الغذائية كما لديهم خصومات أخرى عديدة على أسعار الإلكترونيات بأنواعها، وكذلك تتوفر بالفروع خصومات أخرى على أسعار المنظفات المحلية بأنواعها، وتتوفر بالفروع أيضاً خصومات أخرى عديدة على أسعار منتجات صحية محلية ومستوردة، كل هذا وأكثر تجدونه فقط عبر موقع ثقفني لجديد جميع عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وغيره من أكبر الماركتات الموجودة في المملكة وخارجها على مستوى الوطن العربي، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو الأسبوعية بجميع فروع المملكة العربية السعودية

خصومات عديدة من لولو هايبر ماركت اليوم ضمن عروض لولو ماركت الأسبوعية بخصم يصل إلى 60% على: أسعار شاي تي الشاي الأسود ذو الأوراق الكاملة، وخصم آخر منهم على سعر فوم الطحين الأبيض بحجم الكيلو الكامل، وتنزيل آخر منهم على سعر شكولاتة Toblerone البيضاء، وتنزيل آخر منهم على سعر الحلاوة الطحينية من الرشيدي الميزان، وخصم آخر منهم على سعر عسل الشفاء بحجم الكيلو الكامل، وتنزيل منهم على سعر شعرية ماجي.

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تتوفر الكثير من الخصومات الخاصة على أسعار نسكافيه سريع الذوبان الباكت كامل، وتنزيل مميز آخر منهم على سعر السمن الصافي من فارم بحجم 800 جم، وتنزيل آخر منهم على سعر بيكربونات الصوديوم، وعلى سعر حبوب الأوريو من توز، وتخفيض على سعر أيس كينج أيس كريم، وغيرهم من عروض خاصة على أسعار اللحم البقري المقدد من لولو، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا القابلة للذوبان من داري، وتنزيل آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية من اماركة المراعي.

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تتوفر كذلك بكافة فروع لولو ماركت السعودية خصومات خاصة على أسعار: هانترا تشانا البني العضوي، وخصومات أخرى منهم على أسعار تمر الخلاص السعودي بحجم 900 جرام، وتنزيل منهم آخر على سعر صابون المعقم لليدين من لولو متنوع الروائح، وغيرهم من خصومات على أسعار نسكافيه القهوة من كلاسيك، وعلى سعر الأرز البسمتي البنجامي من ماركة أبو خروف.