نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ستستبدل العملات الورقية بالعملات الرقمية وما لا تعرفه عن العملات الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العملات الرقمية وتسمى أيضا العملة المعماه أو العملة الإلكترونية وهي عملات لها نفس الخصائص للعملات النقدية في للبيع والشراء للممتلكات والتعاملات المختلفة ولكن ليس لها وجود مادي وملموس فقط على رصيد في حساب إلكتروني مكتوب بلغة البرمجة وبتقنيات تشفير عالمية،يتم استخدام العملات الرقمية كمصطلح يتم استخدامه في التطبيقات التي تستخدم تقنية البلوك تشين سواء هذه التطبيقات للعملات المشفرة أو العقود الذكية.

العملات الرقمية والإنترنت القائم على العملات الغير مادية

ترجع أصول العملات الإلكترونية إلى 1990 مع بداية البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وتم بداية انتشار المعاملات الرقمية عندما أتاح موقع على الإنترنت ليبيرتي ريسيرف تحويل اليورو والدولارات من المستخدمين اللي عملات رقمية وبالفعل تم التداول بينهم بنسبة 1٪ للموقع، واعتبارا من 21 أكتوبر 2014 قد تم السعي إلى إيجاد قانون مناسب لحماية المستهلكين،وبالفعل تفاعلت الكثير من بلدان العالم مع التعامل بهذه العملات الرقمية وعمل موبايل ابليكشن لها للسعي إلى مستقبل اقتصادي غير مادي ومن هذه الدول المدعمة والمرحبة بالعملات الرقمية هي روسيا و كندا والصين والدنمارك وأيضا ألمانيا وهولندا والإكوادور .

أنواع العملات الرقمية

العملة الافتراضية:

ويسيطر عليها المطورين لها نفسهم وهي عملة غير منظمة ويتم تداولها بين مجتمع افتراضي معين فقط ولا تملك جميع خصائص العملات المادية الحقيقية.

العملة المعماه أو المشفرة:

وهي نوع مشفر من الرمزية الرقمية لتسلسل معا التواقيع الرقمية للتحويلات الرمزية وأحيانا يتم عمل مخطط لإنشاء وإدارة العملة نفسها.

أهم وأفضل العملات الرقمية

يصل عدد العملات الرقمية إلى أكثر من 200 عملة أهمهم وأشهرهم حسب التداول العملات الآتية البتكوين رمزها BTC سعرها بالدولار الأمريكي 42،750$ وإيثيريم ورمزها ETH بسعر 3,260$ وأيضا عملة BNB وعملة تيثير ورمزها USDT وعملة SOLANA وعملة يو إس دي كوين USDC وأقولها سعرا عملة polkadot بسعر يبدأ من $26 دولار.

فهل بالفعل من الممكن أن تستبدل العملات الورقية بالعملات الورقية في المستقبل القريب من الممكن جدا ولكن المخاطرة في عدم استقرار أسعار هذه العملات ولكن بالفعل يتم التداول بها بين مجتمعات معينة.