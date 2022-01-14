شوف خصومات بنده اليومية 60% لمدة 24 ساعة بمناسبة العام الجديد

خصومات بنده اليومية، يقوم هايبر بنده ببيع كافة المستلزمات الغذائي إلى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يمنح عدة أصناف تشتمل على جودة عالية ومرتفعة بسعر متناسبًا مع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده استطاعت أن تستحوذ على عدة جوائز أثناء التاريخ الخاص بها، ومن ضمن هذه الجوائز هي، الجائزة السعودية المتخصصة بالمسؤولية الاجتماعية وهذا حدث في سنة 2013، كما أنها استحوذت على أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها آسيا سنة 2011.

عروض بنده الأسبوعية فى نهاية العام خصم 40% تسوق الآن

خصومات بنده اليومية

شركة بنده تكون حريصة لكي تقدم العروض المذهلة والقوية مع الخصومات الكبيرة والرائعة، فيمكن أن تتوافر تلك الخصومات والعروض سواء كانت بصورة يومية أو توافرها وتواجدها بشكل أسبوعي، حيث يتواجد في شركة بنده نحو أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك نحو ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية تقريبًا إلى المتاجر الخاصة بأسواق بنده.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 12 * 20 جرام من كيك بار بحشوة من سفن دايز يكون بسعر 5.95 بدلًا من 7 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية كرواسون سفن دايز مع حشوة بكريمة الكاكاو مقدار 5 + 1 * 55 جرام يكون بسعر 5.50 بدلًا من 6.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 350 جرام من الشابورة نوعها أمريكانا عدد اثنان قطع سعرها يكون 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم 375 جرام من الشابورة نوعها قراميش سعرها يكون 5.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 60 جرام من كرواسون بالجبنة نوعها لوزين سعره عدد 5 + 1 يكون 5.50 بدلًا من 6.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 10 * 32 جرام من ميني كب كيك بطعم الفانيلا من النوع سويتز يكون بسعر 6.25 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم