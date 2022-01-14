شوف أقوى العروض من هايبر بنده على الأجهزة المنزلية panda offers

يقدم هايبر بنده أقوى العروض هذا الأسبوع على الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي المختلفة. حيث تتنوع الأجهزة التي يعرضها الهايبر هذا الأسبوع الخلاطات، المكانس الكهربية، القلايات الكهربية بالإضافة إلى الصواني وقدور الطهي بأنواعها المختلفة. ويتهافت جميع العملاء على العروض المقدمة من الهايبر بمناسبة العودة للمدارس. تستمر هذه العروض ابتداءا من يوم الأربعاء ١٢ يناير وحتى يوم الثلاثاء ٢٥ يناير.

عروض هايبر بنده

يقدم بنده باقة رائعة من الخصومات على الأجهزة الكهربية من ماركة كليك اون، جيباس، شاها، مولينكس وغيرها الكثير من العلامات التجارية الشهيرة.

احصل على خصم بقيمة ستين ريالا عند طلب شواية كليك أون مع الغطاء مقابل ١٣٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

اشتري محضرة قهوة تركي كولين لتحضير القهوة في دقائق معدودة مقابل ١٢٩ ريال بدلا من ١٧٥ ريال.

غلاية المياة الزجاجية سعة ١.٨ لتر من جيباس بسعر ٦٥ ريال بدلا من ٧٩ ريال.

قطاعة خضار يدوية مع ثلاث شفرات حادة التقطيع مقابل ٧٢ ريال فقط بدلا من ١١٤ ريال.

احصل على ترمس ستانلس ستيل شاها لحفظ المشروبات الساخنة سعة ١.١ لتر مقابل ٦١ ريال بدلا من ٨٢ ريال.

مكنسة كهربائية جيباس سعة ٢١ لتر مقابل ٢٠٩ ريال بدلا من ٢٩٩ ريال بخصم نقدي قدره تسعين ريالا.

احصل على قارورة مياه لوك أند لوك سعة ٥٠٠ مل بسعر ٦.٥٠ ريال بدلا من ١٢ ريال.

زمزمية مياه ستيل بمقبض شاها سعة ١.٩ لتر مقابل ٨٩ ريال بدلا من ١١٧ ريال.

عروض بنده

قطاعة سينكور بسعر ١٠٩ ريال بدلا من ١٢٩ ريال بخصم قدره ٢٠ ريال.

اشتري خلاط يدوي كي أون قوة ٨٠٠ واط مقابل ١٠٥ ريال بدلا من ١٦٩ ريال بخصم نقدي قدره ٦٤ ريال سعودي.