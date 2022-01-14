شوف عروض جرير اليوم وخصومات ساخنة على الشاشات الذكية والحاسوب والجوالات

عروض جرير اليوم الجمعة، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية هذه الأيام بمناسبة ابتداء عام جديد قامت مجموعة مكتبات جرير بعمل العديد من العروض على الأجهزة الإلكترونية الموجودة فيها وتصل الخصومات إلى 59% وتبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن العروض التي قدمتها جرى وما مدة هذه العروض وهل موجودة في جميع الفروع الخاصة بمكتبة جرير أم لا، كل هذه المعلومات سأتحدث عنها خلال السطور القادمة إذا كنت ممن يرغب في معرفتها فعليك بمتابعة المقال إلى نهايته.

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نبذة عن مؤسس مكتبة جرير السعودية

الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية من المواد المتميزة التي لا يعمل ببيعها وشرائها سوى المتخصصين الذين لديهم الخبرة بأمورها، وتم تأسيس مكتبات جرير بواسطة المهندس محمد عقيل والذي قام بتأسيسها في بداية الأمر على شكل فرع واحد في مدين ة الرياض وهو عبارة عن محل لبيع بعض الأدوات المدرسية، ولكن بعد التوسع أصبح أكبر شركات بيع التجزئة والجملة للأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية.

عرض جرير الترويجي ليناير 2022

قامت مجموعة مكتبات جرير يعمل مجموعة من العروض بمناسبة العام الجديد والعروض مميزة جدًا تتمثل فيما يأتي:

لابتوب جرير تقدم جرير لابتوب من نوع هواوي مت بوك دي 15، حجم الذاكرة 8 جيجابايت، مقاس الشاشة 15.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.

اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير جرير جهاز من شركة مايكروسوفت سورفيس برو 7، حجم الذاكرة 8 جيجابايت، وحجم الشاشة 12.3 سعره 3399 ريال سعودي.

عروض جرير هواوي ساعة من هواوي ووتش جي تي 2 سبورت، سعرها 549 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير هواتف سامسونج اس 10 حديثه من سامسونج في السعودية سعرها 4160 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات جوالات شاومي 11 لايت ان اي، 5G، حجم ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 1199 ريال سعودي.

أجهزة من شركة هواوي huawei، المتميزة بكل أنواعها ومواصفات عالية جدًا بأسعار متميزة.