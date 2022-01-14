نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطازج العثيم اليوم.. خصومات ساخنة على السلع الغذائية الطازجة ومستلزمات النظافة المنزلية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، عروض الطازج العثيم اليوم من أهم الموضوعات التي نراها في محركات البحث هذه الأيام، بأسواق العثيم السعودية مجموعة كبيرة جدًا من الأسواق التجارية التي توفر لك جميع احتياجات منزلك من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية ومواد غذائية وجميع هذه الأشياء بأسعار مميزة للغاية، كما أن من الممكن أن تتطلع على العروض الأسبوعية التي التي يقدمها أسواق عبدالله العثيم ويكون خلال تلك العروض تخفيضات مميزة جدًا.
عروض العثيم الأسبوعية وتخفيضات شهر يناير القوية مع قسيمة سلام للتسويق ومزاياها التوفيرية
نبذة عن مؤسس أسواق عبدالله العثيم
مؤسس أسواق عبد الله العثيم هو واحد من أكبر المستثمرين الموجودين في المملكة العربية السعودية ومن أكبر أغنياء العالم حيث تم تصنيفه من ضمن أكبر 61 من أغنياء العالم، وهو عبدالله صالح على العثيم، وقد كان في بداية تأسيسه لأسواق العثيم عبارة عن ماركت واحد، ولكنه توسع وقام بفتح العديد من الفروع ثم توسع وقام بعمل فروع للبيع بالتجزئة بجانب فروع البيع بالجملة من أجل توسيع أسواقها، وبالفعل نجح وأصبحت أسواق العثيم مفضلة لدى العديدين.
عروض العثيم الاسبوعي بالسعودية يناير 2022
تقوم أسواق العثيم بشكل أسبوعي بعمل مجموعة من العروض والتخفيضات على العديد من المنتجات في بعض العروض الخاصة بها، وإليكم بعض هذه العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم زيتون دولسي وسط بسعر 16.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية لبنيتا لبن كامل الدسم حجم 1 لتر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بالهنا سكر هاي حجم 1 كيلو بسعر 10.49 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 4 قطع زيت بالهنا الحجم 700 درام بسعر 16.94 ريال سعودي
- العثيم العروض الترويجية 2 أرز الباشا حجم 5 كيلو بسعر 38.99 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم 3 مكرونة آدام حجم 350 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين فيكتور صلصة حجم 280 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سوفت رول تواليت مضغوط 5+1 بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم 3 قطع مور مناديل 3 طبقات حجم 550 منديل بسعر 24.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شير مناديل وجه عرض 3 قطع حجم 550 منديل بسعر 26.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب منظف أطباق ليمون شير حجم 3.2 لتر بسعر 23.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم فيبا صابون 4 لتر + فيبا 2 ليتر بسعر 46.95 ريال سعودي.
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