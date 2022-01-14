شوف عروض هايبر بنده وتخفيضات ساخنة على السلع الغذائية الطازجة.. المحلية والمستوردة

عروض هايبر بنده، هايبر بندة السعودية من أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يفضلها العديد من المواطنين السعوديين، يوجد داخل الهايبر عدد كبير من المنتجات الغذائية وغيرها من مستلزمات جميع المنازل، وخلال نهاية كل أسبوع تقوم مجموعة هايبر بنده بعمل العديد من العروض والتخفيضات مما يجعل العديد من المواطنين يأتون إليها في هذا الوقت، وإليكم خلالا هذا المقال مجموعة من العروض التي يقدمها هايبر بنده، وإذا كنت ممن يرغب بمتابعة هذه الأمور فعليك بالمتابعة إلى النهاية.

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مؤسس هايبر بنده السعودية

مؤسس هايبر بنده هو واحد من أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، والذي لم يكتفي بتأسيس شركات بنده فقط بل هو أيضًا مشترك في تأسيس مجموعة مطاعم هافي التي كانت في السابق عبارة عن مجموعة مطاعم محلية ولكن أصبحت لها علامة تجارية مميزة، وقد عمل حمود البراهيم حوالي 10 وظائف مما أكسبه الخبرة، وقد انتقل إلى رحمة الله تعالي يوم السبت الماضي.

عروض بنده اليوم بالمملكة يناير 2022

عروض هايبر بنده من العروض التي ينتظرها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولذلك سأتحدث عن بعض عروضها فيما يأتي: