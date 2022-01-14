نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده وتخفيضات ساخنة على السلع الغذائية الطازجة.. المحلية والمستوردة في المقال التالي
عروض هايبر بنده، هايبر بندة السعودية من أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي يفضلها العديد من المواطنين السعوديين، يوجد داخل الهايبر عدد كبير من المنتجات الغذائية وغيرها من مستلزمات جميع المنازل، وخلال نهاية كل أسبوع تقوم مجموعة هايبر بنده بعمل العديد من العروض والتخفيضات مما يجعل العديد من المواطنين يأتون إليها في هذا الوقت، وإليكم خلالا هذا المقال مجموعة من العروض التي يقدمها هايبر بنده، وإذا كنت ممن يرغب بمتابعة هذه الأمور فعليك بالمتابعة إلى النهاية.
عروض هايبر بنده لشتاء 2022 وعروض اشتري حبة والأخرى هدية.. خصومات دافئة في هذا البرد
مؤسس هايبر بنده السعودية
مؤسس هايبر بنده هو واحد من أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، والذي لم يكتفي بتأسيس شركات بنده فقط بل هو أيضًا مشترك في تأسيس مجموعة مطاعم هافي التي كانت في السابق عبارة عن مجموعة مطاعم محلية ولكن أصبحت لها علامة تجارية مميزة، وقد عمل حمود البراهيم حوالي 10 وظائف مما أكسبه الخبرة، وقد انتقل إلى رحمة الله تعالي يوم السبت الماضي.
عروض بنده اليوم بالمملكة يناير 2022
عروض هايبر بنده من العروض التي ينتظرها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولذلك سأتحدث عن بعض عروضها فيما يأتي:
- عروض هايبر بندة جدة بيتزا هوت دوج بسعر 13.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع منين بالعجوة وزن 1 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم كاستيلو جبنة دنماركية زرقاء حجم 100 جرام بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة جبنة كيري 24 قطعه بسعر 54.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده قاصد كريم جبنه قريش وزن 1 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع أنوجا زبدة طبيعي وزن 1 كيلو بسعر 89.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده كندوز لحم مفروم بلدي وزن 1 كيلو بسعر 99.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة سمك بلطي وسط وزن 1 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية موز مستورد وزن 1 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي برتقال بسرة وزن 1 كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده تفاح مستورد وزن 1 كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم كاستيلو جبنة ريكفورد حجم 1 كيلو بسعر 169.95 ريال سعودي.
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