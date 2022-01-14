شوف أقوى عروض لولو هايبر الجبارة على مختلف الأجهزة الإلكترونية بخصومات خيالية لا تفوتها

عروض لولو هايبر لها الكثير من العملاء من لديهم ثقة كبيرة في في متاجر وفروع لولو في المملكة العربية السعودية من حيث مختلف المنتجات والأجهزة المختلفة التي تتميز بجودتها العالية. كما تشتهر بتقديم أفضل الماركات العالمية في كل منتجاتها بالإضافة لخصوماتها العملاقة التي لن تجدها في أي مكان سوى في متاجر لولو.

أقوى عروض لولو هايبر الجبارة على أجهزة اللاب توب والتابلت

الكل يتابع بشدة خصومات وتخفيضات لولو هايبر العملاقة الجديدة والمتجددة وأفضل العروض على مختلف الأجهزة مثل اللاب توب وغيرها لا تفوت العرض.

خصم 200 ريال على جهاز لينوفو 2 في 1، مزود بمعالج كور أي 5، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10. كما أن سرعة المعالج 1.00 جيجا هيرتز، ومقاس شاشة العرض 14 بوصة. بالإضافة إلى أن مساحة الرام 8 جيجا بايت، وسعة قرص التخزين 512 جيجا بايت إس إس دي، ومتوفر باللون الرمادي. بسعر 3499 ريال بدلاً من 3699 ريال سعودي.

خصم 100 ريال على تابلت ماركة لينوفو ، بشاشة مقاسها 10.1 بوصة، مدعم بشبكة 4G من الجيل الرابع. بالإضافة لذاكرة داخلية سعتها 32 جيجا بايت، وعشوائية 3 جيجا بايت رام. بسعر 599 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الحصرية والعملاقة على الشاشات الإلكترونية

حصري في لولو خصم 500 ريال على شاشة تلفاز من سكاي وورث، تلفزيون ذكي، بشاشة مقاس 42 بوصة. كما أن الشاشة نوعها ليد، بدرجة عالية الوضوح فل اتش دي، ومزود بخدمة واي فاي، وأيضا بخدمة الواي فاي. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. بالإضافة لقسيمة شراء بقيمة 200 ريال هدية.

خصم أوفر يصل إلى 5300 ريال على شاشة سوني، عالية الجودة جوجل بدقة الترا اتش دي، بمقاس 75 بوصة. كما أنها مزودة بخدمة الواي فاي، تلفزيون ذكي، وبها منفذ يو اس بي. بسعر 6699 ريال بدلاً من 11999 ريال سعودي. كما متوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.

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