شوف عروض اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد شركة من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات فهي تقوم ببيعها بأسعار يتم تناسبها مع كافة المقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك متوفر بها كافة الأجهزة المنزلية التي يتطلبها كل المواطنين في السعودية، وكذلك فهي تعد من الشركات التي تأسست بعام 2003، وأيضًا فهي شركة مساهمة قد دخلت إلى السوق المالي بالمملكة العربية السعودية بنهاية شهر ديسمبر سنة 2018، فهي تختص لبيع كل هواتف الجوال معها الكاميرات وعدة أشياء ثانية.
عروض اكسترا شهر يناير خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 60%
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا تكون شركة متواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة من الشركات المستمرة في تقديم العروض الكبيرة والرائعة ومعها أقوى الخصومات، وأيضًا فهي تقوم بعرض وطرح تلك الخصومات والعروض بأسعار تكون متناسبة مع كل المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا متخصصة في البيع لكل أنواع الإلكترونيات عن طريق التجزئة مع الأجهزة المنزلية وغير ذلك من المنتجات.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر الهاتف من النوع آيفون برو ماكس 13 سعة 256 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق سييرا يكون 5569 بدلًا من 5699 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا هاتف من النوع آيفون 3 برو سعة 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق سييرا يكون بسعر 4599 بدلًا من 4699 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم كابل الشاحن من النوع آبل لايتنغ نوع سي 1 متر باللون الأبيض يكون بسعر 79 بدلًا من 82 ريال سعودي.
- لوحة المفاتيح والفارة من النوع اتش بي لاسلكية باللون الأسود سعرها يكون 125 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- سماعة من النوع ايديافاير يو اس بي باللون الأسود تكون بسعر 39 بدلًا من 162 ريال سعودي.
- المكنسة والممسحة كيفول أي 31 الذكية قوة الشفط 2200 بي أ يكون سعرها 999 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- المايكروويف بحجم 31 لتر من النوع دايو 1000 واط مصنوع من الأستيل يكون 599 بدلًا من 799 ريال سعودي.
- كاوية البخار من النوع تيفال 2500 واط باللون البنفسجي يكون بسعر 189 بدلًا من 249 ريال سعودي.
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