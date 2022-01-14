شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتعددة وتخفيضات جبارة تصل 50% على أشهر الماركات العالمية، التي تتميز بالجودة التقنية الحديثة وجودة الخامات المستخدمة بأوفر الأسعار فقط من خلال مجموعة شركات لولو المنتشرة حول المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، وذلك من خلال تقديم عروض وتخفيضات تنافسية بمناسبة عودة المدارس والعام الجديد على العديد من المستلزمات الدراسية بالإضافة إلى العديد من عروض السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية وغيرها العديد، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض هذا الأسبوع في قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على الأدوات المنزلية:

برستيج طقم أواني طهي غير لاصقة، طقم مكون من 8 قطع بسعر 155 ريال سعودي بدلاً من 312 ريال.

رافيلي منتج ايطالي طقم أواني طهي جرانيت طقم مكون من 10 قطع بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي مكون من 9 قطع متوفر باللون الأزرق الرخامي بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

فويجر صنية زجاجية لتقديم الطعام بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

السيف قدر ضغط الومنيوم سعة 25 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

عرض بيكوك ترمس شاي بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 117 ريال.

سبيد قارورة مياه سعة 500 مل بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

عروض لولو للأجهزة الكهربائية:

مقعد الجلوس لتمارين اللياقة البدنية بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 483 ريال.

نوزكي جهاز السير المتحرك بسعر 3,999 ريال سعودي بدلاً من 4,999 ريال.

نسكافيه دولتشي غوستو صانعة قهوة أسبرتا أسود + نسكافيه دولتشي كبسولات اسبريسو نابولي 16 كبسولة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

أريتي غلاية لاسلكية سعة 1.7 لتر بسعر بسعر 54 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

ميديا فرن مايكرويف سعة 20 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

بلاك آند ديكر قلاية هوائية سعة 12 كيلو جرام بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.