شوف أقوى عروض الإلكترونيات من لولو ماركت وتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربية lulu hypermarket

عروض لولو ماركت هذا الأسبوع تقدم تخفيضات كبيرة تصل إلى نصف السعر على بعض المنتجات. تختلف المنتجات المعروضة ما بين أجهزة التخلص من الحشرات, الغلايات الكهربية، الشاشات الذكية والقلايات وغيرها العديد من الأجهزة الأخرى. حيث يقدم هايبر لولو خصومات على أجهزة الميكروويف، الشوايات الكهربية وآلات صنع الساندوتشات وغير ذلك من المنتجات التي سوف نستعرض بعض منها في هذا المقال. وقد سبق وتحدثنا عن عروض لولو على الهواتف الذكية في مقال آخر عبر موقع ثقفني يمكنكم الإطلاع عليه.

عروض لولو ماركت

احصل على خصم بقيمة مائتين وخمسين ريالاً عند طلب شاشة أيكون تلفاز ليد 40 بوصة مقابل 749 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

اشتري أيكون شاشة تلفزيون ذكية ليد 32 بوصة مع إشتراك نتفليكس وإمكانية التوصيل بالإنترنت. كما تحتوي على وصلت يو إس بي فضلاً عن العديد من الميزات الأخرى مقابل 599 ريال بدلاً من 799 ريال سعودي. واحصل على خصم بقيمة مائتي ريال.

شاشة أيكون 32 بوصة مقابل 449 ريال بدلاً من 699 ريال اشتريها الآن واحصل على خصم بقيمة مائتين وخمسين ريالاً.

يقدم هايبر لولو تخفيضات كبيرة على عدة إصدارات من شاشات أيكون الذكية عالية الوضوح. حيث تصل قيمة الخصم على الشاشة مقاس 70 بوصة إلى ألف وسبعمائة ريال سعودي. فيمكنك طلبها الآن مقابل 2699 ريال بدلاً من 4399 ريال.

عرض على شاشة أيكون الذكية مقاس 65 بوصة مقابل 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال بخصم نقدي سبعمائة ريال.

احصل على خصم ستمائة ريال سعودي عند إقتناء شاشة أيكون الذكية عالية الوضوح مقاس 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلاً من 1999 ريال.

هايبر لولو

اشتري قلاية أيكون بدون زيت رقمية سعة 3 لتر من أي فرع من فروع لولو الموجودة داخل المملكة العربية السعودية واحصل على خصم بقيمة مائة وسبعين ريالاً حيث تعرض هذا الأسبوع مقابل 159 ريال بدلاً من 329 ريال.

بادر بشراء فرن أيكون الكهربي سعة 45 لتر مقابل 279 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

lulu hypermarket

اشتري غلاية أريتي اللاسلكية سعة 1.7 لتر مقابل 54 ريال بدلاً من 109 ريال.

فرن ميكروويف ميديا سعة 20 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 329 ريال.