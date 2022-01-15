انت الان تتابع تفاصيل خبر لحظة وصول الطفل الكويتي براك حسين بطائرة إجلاء طبي من الكويت إلى السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ذكرت القناة العربية منذ قليل وصول الطفل الكويتي براك حسين إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني في العاصمة الرياض منذ ساعات لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية له عقب نقله بطائرة إجلاء طبي من الكويت إلى السعودية، وكان خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز ووالي عهده الأمين الأمير محمد بن عبد العزيز قد أصدر أوامرهما بقرار علاج الطفل الكويتي في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني الطفل براك الذي يبلغ من العمر أربعة سنوات من إنحناء في العمود الفقري يضغط على الشريان الرئوي تسبب في توقف القلب ثلاث مرات، مما شكل تأثير بواجه عام على صحته.

هزت مواقع التواصل الاجتماعي على توتير في الكويت والسعودية وكادت أن تصبح قضية رأي عام مناشدة القيادات الكويتية والسعودية بوسم “انقذوا الطفل براك” أو “الطفل براك ينتظر إنسانيتكم” بعد أن رفضت مستشفى الحرس الوطني السعودي الخطاب الموجه لها من والد الطفل بإعانته باعتبارها جهة غير حكومية.

وفي ضوء متصل ناشد الجميع السلطات بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الطفل براك الشمري أو السماح له بالسفر للعلاج بالخارج، حيث كان الطفل براك يمكث في احدى المستشفيات الكويتية، ومن المناشدات مناشدة للكويتي طالب خالد على توتير مناشدة “يا أهل الكويت نخوتكم للطفل المريض براك بيانات الطفل للتواصل مع والده الطفل المريض براك حسين علي مستشفى الجهراء رقم والده/ 55888082 المطلوب: توقيع معاملة الطفل المريض من وزير الصحة بإجلائه طبياً بشكل رسمي لوجود علاجه بمستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية ونشر الدكتور فيصل الفوزان تغريده “عيون براك البريئة المليئة بالدموع من شدة الألم تحرك الصخر ..فما بال قلوبكم لا تتحرك لإنقاذه !!! الطفل براك برقبتكم ”

كما كتب والده حسين استغاثة على توتير قال فيها “براك عانى الكثير أرجوكم انهوا معاناته وانقذوا طفلي فلذة كبدي”، ونشر تويتة أخري “الحمد الله بفضل الله ثم خادم الحرمين الشريفين براك حسين في السعودية نحن الآن في الرياض وصلنا قبل ساعة”، ودشن أيضًا الأستاذ أحمد الميموني عضو في جمعية حقوق الإنسان ومتضامن مع قضية البدون وصول طائرة الإخلاء الطبي بأمر من خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الكويت لإخلاء الطفل براك إلى السعودية ألف كلمة شكر لا تكفيكم حقكم يا أهل السعودية.