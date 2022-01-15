نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة نص السنة في دهب أحلي أجازة في دهب و ازاى تتبسط على الآخر في المقال التالي

عمر شويل - جدة دهب اجمل محمية طبيعية في مصر تعد دهب من أهم المدن السياحية في مصر ومن اجمل المحميات الطبيعية في العالم تتبع محافظة جنوب سيناء وتقع على خليج العقبة وتبعد حوالي 100 كم عن مدينة شرم الشيخ و87 كم عن مدينة نويبع، واسمها دهب نسبة إلى لون رمالها الذهبي. وتنقسم المدينة إلى قسمين، الأول يقع جنوباً ويسمى قرية العسلة وتشتهر بالحياة البدوية البسيطة، والقسم الثاني يقع شمالاً ويعد روح ونبض المدينة لانه مركز للاسواق التجارية والأماكن الترفيهية، وتشتهر المدينة بشواطئها البكر الصافية ومواقع الغطس الطبيعية الغنية بالشعاب المرجانية.

كيفية الذهاب إلي دهب

افضل التجارب فى السفر الى دهب توجد اكثر من شركة نقل جماعى مثل GO BUS و BLUE BUS و ممكن شرق الدلتا وكل شركة من الشركات ليها مميزات وعيوب وهذا طبعا هيكون حسب انطباع كل واحد هيجرب مع الشركة او فى ناس بتفضل السفر عن طريق الHICE ( التويوتا السقف العالى المكيفه ) وليها ميزة وحيده ان فى نقاط تفتيش كثيره على الطريق فى الHICE هتكون اكثر اختصار فى الوقت لان عدد الركاب اقل ولكن ألأوتوبيس يبكون حوالى 50 شخص الطريق حوالى من 7 إلى 8 ساعات لو نفق الشهيد احمد حمدى بدون مشاكل ولكن للأمانة الرحلة والطريق متعة من الأفضل انك تستمع بجمال الجبال و ألوانها والمناظر الطبيعية.

أفضل النزول السياحية في دهب

الهوستال في دهب



وهو غرف تضم اكثر من سرير وبمعنى آخر هي مشاركة مع اكثر من شخص وبتكون اقل فى الأسعار عن الباقي وسوف يتم توضيح الأسعار لاحقا (لا تتضمن أي خدمات مثل تقديم الوجبات أو المشروبات أو حمام سباحة )

الفنادق في دهب



على الممشى السياحى : تضم اكثر من فندق على طريق الممشى السياحي في دهب وتتضمن غرف بها تكيف وحمام خاص وبعضها يتضمن تقديم وجبات مثل الإفطار أما باقي الوجبات يتم تحمل تكلفة إضافية وبعضها يتضمن حمام سباحة حسب مساحة الفندق.

خارج نطاق الممشى السياحي : يوجد اكثر من فندق والميزة التي تتمتع بها هي وجود شاطىء خاص للفندق واكثر من حمام سباحة وتتضمن الفطار والعشاء وخدمات اكثر ولكن العيب الوحيد هي بعدها عن قلب المدينة ومركزها التجاري وفى حالة التحرك لاى نشاط او الوصول لمركز المدينة سوف تحتاج لوسيلة انتقال وهذه تكلفة إضافية.

شقق للايجار : ويتم ايجارها لليوم او اكثر حسب الاتفاق مع المالك وهل تحتوى على تكييف و تليفزيون يتم الاطلاع على كافة البيانات من المالك قبل الاستئجار.

الكامب : هو مكان اقل فى الامكانيات عن كل ماسبق يتكون من خيمة او غرفة خشبية تحتوى على سرير او ممكن الاتحتوى على حسب امكانيات المكان وفى الاغلب تكون هذه الكامبات قرب امكان الانشطة مثل محمية ابو جالوم او شاطىء البلولاجون.

أماكن الفسح والخروجات والأنشطة المتعددة في دهب