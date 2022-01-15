نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “اغتنمهااااااا” أحدث عروض العثيم الأسبوعية شهر يناير 2022 Othaim Offers بخصومات وتخفيضات وهمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم هي عروض تقوم بها أسواق عبد الله العثيم، وهي عروض مميزة جدًا تحث المواطن على الشراء لما تقدمه من خدمات وتوفير كبير، وتمميز عروض العثيم بالكرم الدائم، وهذا ما نتج عنه أنها واحدة من أكبر الأسواق داخل الوطن العربي كله، وتنتشر إنتشارًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب ما تقدمه من خدمات وطرق تخزين للمنتجات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد من العروض تابع هذا المقال.

أحدث عروض العثيم الأسبوعية شهر يناير 2022 Othaim Offers

تتمثل عروض العثيم في داخل المملكة العربية السعودية بفكرة أشتري كل ما تحتاج ولا تقلق من الأسعار، وهذا سبب ضمن العديد من الأسباب التي جعلت أسواق عبد الله العثيم واحدة من أنجح شركات التجزئة داخل المملكة، وتتمثل بعض العروض في النقاط التالية:

سعر الكرتونه الواحده من الجوافه ب 9.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام من المحشي ملفوف بساوي 2.45 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام الباذنجان الأسود يساوي 3.95 ريال سعودي.

علبة التمر المبروم التي تكون عبارة عن كيلو جرام تساوي 29.95 ريال سعودي.

سعر الكيس من الكستنا يساوي 4.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من القهوة البربرية العربية 37.95 ريال السعودي.

عروض العثيم مصر

تعرف عروض العثيم داخل جمهورية مصر العربية بالتميز المتلك، وهذا بسبب العروض التي تحارب وحش الغلاء الكاسر، والذي يقضي على جميع أمال المواطن في القيام بالتوفير، ولكن عروض العثيم تقضي على تلك الأفكار، وتقدم الكثير من العروض تتمثل في النقاط التالية:

1 كيلو من الجبن الرومي المعتق يساوي 100 بدلًا من 130.

زيت كريستال ذرة 2.2 لتر ومعه 1 كيلو من أرز الساعة ب100 بدلًا من 109.

أوكسي جل أتوماتيك 2.5 لتر +0.5 لتر هدية ب 49 بدلًا من 63.

إشتري فيبا صابون 4 لتر و أحصل على 2 لتر هدية ب 52 بدلًا من 68.

أسواق عبد الله العثيم

تم بناء المؤسسة على يد الشيخ صالح العثيم رحمه الله، وعملت المؤسسة في مجال شركات بيع التجزئه، وحققت نجاحًا باهرًا، وهذا بسبب أنها تعلم ما يريده العميل، وتعلم كيف تجلب أفضل احتياجاته بصورة مبهرة.

أكثر ما يميز أسواق عبد الله العثيم هي طرق تخزينهم للبضائع، وشراء مخازن خاصة بهم، لتخزين المنتجات بصورة فعالة، وممتازة كما أن أسواق عبد العثيم تعمل أسبوعيًا على وضع عروض جديدة تدعو لشراء منتجات جديدة وجذابة.

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