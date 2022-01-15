طريقة سحرية لا يمكن أن تصدق نتائجها المذهلة في تنظيف المرايا والزجاج وازالة الخدوش من اول مسحة

طريقة سحرية لا يمكن أن تصدق نتائجها المذهلة في تنظيف المرايا ، تلميع الزجاج و المرايات التي تتواجد داخل المنزل يعتبر أمر مهم جدا لأنه أكثر الأشياء التي تتعرض للاتساخ، مع وجود البقع الصعبة، والداكنة التي تتواجد فيها بصفة مستمرة لهذا السبب نجد أن بعض الأشخاص نقوم بتنظيفها باستخدام المياه فقط، كما يمكن أن نقوم باستخدام للتخلص من الأتربة التي تتواجد في المرايات والزجاج التي يتواجد في منزله أو مرايتها السيارة الخاصة بطرق احترافية، ومميزة جدا وسوف نتحدث عنه اليوم من خلال هذا المقال.

طريقة سحرية لا يمكن أن تصدق نتائجها المذهلة في تنظيف المرايا

الخل الأبيض وصودا الخبز:

مميزات الوصفة:-

تساعد على تلميع وتنظيف جميع انواع الزجاج.

كما يعمل ايضا على التخلص من تماما من البكتيريا والفيروسات التي تتواجد في الزجاج.

يقضي تماما على البقع الصفراء التي تتواجد على الزجاج مباشرة.

يساعد ايضا على التنظيف العميق التي يتواجد فيها.

الطريقة:-

أولا يجب أن نقوم باضافة الخل مع صودا الخبز .

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة هذا المزيج على الزجاج مباشرة.

وانتظري لمدة عشر دقائق

مع ترك هذا المزاج لفترة ثم يتم تنظيفه باستخدام قماش نظيفة.

او يمكنك ايضا ان تقوم باستخدام ورق الجرائد.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل باستخدام كمية بسيطة من الماء الدافئ.

و سوف تلاحظي الفرق الهائل من لمعان ونعومه الزجاج.

الشاي :

عزيزتي أثبت فاعلية الشاي بشكل كبير وأن لديه قدرة عالية، ومتميزة على الأطلاق في تنظيف وتلميع جميع انواع الزجاج ويمكن أيضا أن تقوم بوضع كمية من الشاي المغلي على الزجاج ويتم تلميعه جيدا و تنظيفه فهو لا يحتاج الى وقت أو مجهود فقد ضعي الشاي مباشرة على جميع انواع الزجاج التي يتواجد لديك وقومي بالانتظار لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسله بالماء المغلي أو استخدام القطن النظيف.

نصائح عند تلميع الزجاج

يوجد الكثير والعديد من النصائح مختلفة لتنظيف وتلميع جميع الزجاج :-