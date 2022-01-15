بسرعة البرق.. تنظيف البط من الريش الصغير وازالة الزفارة نهائيا بمكون خطير موجود فى كل بيت

بسرعة البرق.. تنظيف البط من الريش الصغير وازالة الزفارة ، البط من اكثر الطيور التي نرغب في تناولها ولكن قد تتعرض الكثير هم لبعض العقوبات والتوتر أثناء تحضير البط داخل المنزل لأن الريشة الصغيرة التي يتواجد فيه قد يسبب قلق وتوتر لبعض الأشخاص وبالأخص الأمهات يمكن ايضا ان يقوم بتقديمها و تنظيفه بطريقة مميزة جدا و احترافية واليوم سنتحدث عن طريقة تنظيف البط، والتخلص من الريش الصغير، التي يتواجد فيها كل ما عليك عزيزتي ان تتبعي هذا المقال وتتبع التفاصيل التي حتى تتمكني من تنظيف البط جيدا.

بسرعة البرق.. تنظيف البط من الريش الصغير وازالة الزفارة

طريقة للتخلص من الريش بالردة والملح

خمس ملاعق من الملح الخشن.

ملعقتين من الردة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير:-

اولا يجب ان نقوم باضافة الملح الخشن مع الردة.

ويتم خلطهم جيدا.

ثم نضيف بعد ذلك الدقيق نبدا بتنظيف البط بالطريقة الطبيعية جيدا.

ونقوم باضافه هذا المزيج ويتم فركها استخدام الردة الخشنة وباقي المكونات التي تحدثنا عنها.

وسوف نجد أن الريشه صغير او السميك قد يختفي تماما وتخلصنا منه لأن في هذا الوقت سوف يجلب الكثير من الجراثيم.

طريقة تنظيف البط على البوتاجاز

يتم تنظيف البط جيدا نبدا

مع تشغيل النار على البط ولكن على بعد.

و نبدأ بالقضاء تماما على الريش التي تتواجد في البطارية

ونضعها اتجاه النار مباشره لان اللهب التي يتواجد فيها يرتفع ثم يبدأ بإزالة جميع الريشة الصغيرة التي يتواجد في البطه.

ونبدأ بسرعة التخلص منه بشكل دقيق.

وبعد ذلك نقوم بغسله جيدا ويتم تقطيع وتحضير بالطريقة الطبيعية.

ملحوظة

عزيزتي ان تبتعد كل البعد عن استخدام المواد الكيماوية في تنظيف البط لأنها تزيد من أضرار على الصحة و تسبب الكثير من الأمراض المختلفة.

يجب تماما أن تقومي بإبعاد البط على النار لأن في هذا وسوف يتم حرق الجلد.

وصفة الليمون للتخلص من الريش الصغير

من اهم وافضل الوصفات بشكل عام لأنها تساعد ايضا على تخطي مشكلة تتواجد في البطن ويمكن ايضا أن نقوم بالاستعانة بهذه الوصفه للقضاء تمام على الريش الصغير، مع إزالة البكتريا، وتعقيم وتنظيف البطن، لذلك أولا يجب أن نقوم باضافة ملعقة من عصير الليمون مع الملح الخشن، جيدا في وعاء ليس المليء بالماء والخل ونقوم بفركها جيدا وسوف نلاحظ الفرق الهائل أن جميع الريش الصغير التي لا يرى بالعين المجردة قد يختفي تماما.