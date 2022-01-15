خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن بمكون كلنا بنرمية هيرجعة جديد بسرعة الصاروخ

خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن ، تعد الدهون التي تتراكم وبصفة مستمرة على البوتاجاز، ويصعب علينا ان نقوم بالتخلص منها لان هذه الامور قد تكون مزعجة في بعض الأحيان وأصبح تنظيف البوتاجاز وإزالة هذا البقع التى تتواجد فيها قد يجعلنا نشعر بالتوتر والإرهاق لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبعي الوصفات التي سوف نتحدث عنه اليوم فهي شديدة الإيجابية والنتائج المتميزة وسوف تحصلين على البوتاجاز خالي من أي دهون أو صدأ، أو بكتيريا، أو أي من الأمور التي تزعجك.

خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن

يمكنك عزيزتي أن تستعيني ببعض الخلطات والوصفات الطبيعية حتى تبدئي بإضافتها مباشرة على حوامل البوتاجاز ويمكنك أيضا أن تقومي في ازالة الاوساخ والاتربة التي تتراكم فيها بكل سهولة ويمكنك ايضا ان تحافظى على عيون البوتاجاز من خلال الوصفة التي سوف نتحدث عنه اليوم في السطور القادمة:-

أولا يجب أن نقوم باضافة عصير الليمون مع ملعقتين من البيكربونات الصوديوم.

ونضيف نصف كوب من الخليط.

يخلط جميع المكونات جيدا.

و نبدأ باضافتها على عيون البوتاجاز.

ثم تضيفها على حامل البوتاجاز ونتركه فى وعاء واسع.

لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

وبعد انتهاء هذه المدة نقوم باستخدام سائل التنظيف العادي الطبيعي.

ونبدأ بفرك جيدا حوامل البوتاجاز.

سوف نكتشف أن جميع الدهون والبكتيريا قد اختفت تماما.

وصفة تنظيف البوتجاز

المكونات:-

كوب من الصابون السائل.

خمس ملاعق من البيكنج صودا

نصف فنجان من ملح الليمون.

كوب الاربع من الخل التفاح.

الطريقة :-