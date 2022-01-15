خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن بمكون كلنا بنرمية هيرجعة جديد بسرعة الصاروخ

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خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن ، تعد الدهون التي تتراكم وبصفة مستمرة على البوتاجاز، ويصعب علينا ان نقوم بالتخلص منها لان هذه الامور قد تكون مزعجة في بعض الأحيان وأصبح تنظيف البوتاجاز وإزالة هذا البقع التى تتواجد فيها قد يجعلنا نشعر بالتوتر والإرهاق لذلك يمكنك عزيزتي أن تتبعي الوصفات التي سوف نتحدث عنه اليوم فهي شديدة الإيجابية والنتائج المتميزة وسوف تحصلين على البوتاجاز خالي من أي دهون أو صدأ، أو بكتيريا، أو أي من الأمور التي تزعجك.
خلطة رهيبة لتنظيف البوتجاز والحوامل وزجاج الفرن
يمكنك عزيزتي أن تستعيني ببعض الخلطات والوصفات الطبيعية حتى تبدئي بإضافتها مباشرة على حوامل البوتاجاز ويمكنك أيضا أن تقومي في ازالة الاوساخ والاتربة التي تتراكم فيها بكل سهولة ويمكنك ايضا ان تحافظى على عيون البوتاجاز من خلال الوصفة التي سوف نتحدث عنه اليوم في السطور القادمة:-
- أولا يجب أن نقوم باضافة عصير الليمون مع ملعقتين من البيكربونات الصوديوم.
- ونضيف نصف كوب من الخليط.
- يخلط جميع المكونات جيدا.
- و نبدأ باضافتها على عيون البوتاجاز.
- ثم تضيفها على حامل البوتاجاز ونتركه فى وعاء واسع.
- لمدة لا تقل عن 3 ساعات.
- وبعد انتهاء هذه المدة نقوم باستخدام سائل التنظيف العادي الطبيعي.
- ونبدأ بفرك جيدا حوامل البوتاجاز.
- سوف نكتشف أن جميع الدهون والبكتيريا قد اختفت تماما.
وصفة تنظيف البوتجاز
المكونات:-
- كوب من الصابون السائل.
- خمس ملاعق من البيكنج صودا
- نصف فنجان من ملح الليمون.
- كوب الاربع من الخل التفاح.
الطريقة :-
- أولا يجب أن يكون نقوم بوضع الصابون السائل مع البيكنج صودا.
- ثم نضيف بعد ذلك ملح الليمون، مع اضافة خل التفاح .
- يخلط المكونات جيدا ونبدا بوضع هذا المزيج على البوتاجاز مباشرة.
- لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.
- ويفضل في هذا الوقت أن نقوم بارتدائك جراب للمحافظة على اليدين وحمايتها من هذه المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم باستخدام السلك الألومنيوم.
- ونبدأ بتنظيف البوتاجاز جيدا
- وبعد مرور دقائق سوف نلاحظ ان البوتاجاز التي كان شديد الاتساخ ثم التخلص من هذه البقع التي تتواجد فيه.
- ويمكن أيضا أن تستعين بإضافة معطر للبوتاجاز حتى تحصلي على رائحة مميزة أثناء عملية التنظيف وإزالة الدهون الغامقة التي تتواجد فيه.
- كرري عزيزتي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلي أيضا على نتائج مبهرة
- ولا تتركي البوتاجاز لفترات طويلة يوجد به اتساخات او دهون.
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