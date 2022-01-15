هيبرق من النضافة.. تنظيف الحمام بالكامل فى ثوانى من الجير والاصفرار بخلطة جبارة وتوفير غير عادى

هيبرق من النضافة.. تنظيف الحمام بالكامل ، تنظيف الحمام وهو أمر هام جدا لا يخلو أى مكان من عمليات التنظيف المستمر وبالأخص في الحمام لأن اغلب الاماكن التي يظهر فيها الفيروسات دوما والبكتيريا لذلك الست الشاطرة دائما تقوم باستخدام بعض المنتجات الطبيعية حتى تحتاج الى تنظيف الحمام وتحافظ على ابنائها من عدم اصابته بالأمراض العديدة، وسوف نخبركم اليوم عن طريق تحافظين بها على حمامك، وعلى المطبخ و تستعين ببعض الطرق الطبيعية لعملية تنظيف الارضيات والحوائط.

هيبرق من النضافة.. تنظيف الحمام بالكامل

يوجد بعض النصائح المهمة جدا واكيد التي من خلالها نقوم بتنظيف الحمام:-

يجب أن نقوم بالإلزام الكثيرون بتنظيف جميع أرضيات الحمام باستخدام المطهر د

وهو يتم استخدامه من فترة لأخرى حتى نحافظ ايضا على أرضيات الحمام.

ويمكن أن نقوم بشرائه من محلات المنظفات.

يتم تنظيف أرضيات الحمام على الأقل مرة واحدة في الأسبوع حتى نقضي على لتراكم الأتربة والجراثيم على هذا المكان.

كما أن جميع الأدوات التي تتواجد في الحمام والتي ليس لديها هي أهمية مثل أدوات تنظيف الاسنان ومعجون الاسنان القديم التي يتواجد لديك يجب أن تتخلص منها

حتى تحصلي على حمام نظيف تخلصي تماما من الروائح الكريهة التي تتواجد في الحمام باستخدام المعطرات والمعقمات.

يجب أن تقومي باستخدام الديتول فهو أنسب الحلول للتخلص من الفيروسات في وقت قليل جدا.

يجب أن تقومي بجمع القمامة التي تتواجد في الحمام لأنها تجذب الروائح الكريهة مع وجود ذباب.

وصفة ملح الليمون والكربونات

من أهم وأفضل الوصفات بشكل عام انها تساعد على التخلص من جميع الحشرات والأوبئة والجراثيم التي تتواجد في الحمام بالإضافة، الى ذلك تساعد ايضا على تلميع ونعومه السيراميك التي يتواجد في الحوائط، أو الارضيات تساعد أيضا على التخلص من جميع الاتساخات التي تتواجد في الحنفيات والأحواض كما يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الطريقة غير مكلفة ولكنك سوف تحصلين ايضا على حمام مميز خالي من الامراض:-

المكونات :-

كوب من ملح الليمون.

كوب كربوناتو

سائل التنظيف

فرشاة الأسنان.

الطريقة:’