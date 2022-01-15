بمكون واحد فقط.. طرق تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ وطرق تنظيف جدران الحمام بكل سهولة الحمام هيلمع

طرق تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ، دائما ما نجد صعوبة في تنظيف ارضيه وجدران الحمام، حيث يتراكم عليها الكثير من بقايا الماء وبخار الماء الناتج عن الاستحمام بماء ساخن، وهناك بعض الأوقات التي لا نتذكر فيها تنظيفه فيتراكم عليه أكثر ويصبح تنظيفها أكثر صعوبة، لا تقلقي سيدتي إذا كان يقابلك أحدي المشاكل السابقة حيث يمكنك استخدام طرق بسيطة تساعد في تنظيف سيراميك الحمام وتعقيمه وإعطائه رائحة مميزة.

طرق تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ

تنظيف سيراميك الحمام شديد الاتساخ

افضل مكونات يمكنك استخدامهم في تنظيف أرضية الحمام شديدة الاتساخ والتي تراكمت عليها بكثرة هما الخل والبيكربونات الصودا.

والتي تراكمت عليها بكثرة هما الخل والبيكربونات الصودا. قومي بغلي كمية كبيرة من الماء.

على أرضية الحمام قومي بوضع البيكربونات الصودا بشكل متناثر.

أكثري وضع البيكربونات على المناطق التي تلاحظين اتساخها بكثرة.

ضعي الخل على البيكربونات المتناثر على الأرض.

اتركي الأرضية تفور هكذا مدة ١٠ دقائق.

بعد ذلك باستخدام الماء الساخنة وفرشة الأرضية قومي بفرك البيكربونات مع الخل والماء الساخن جيدًا.

ازيلي المكونات بالماء الفاتر وتخلصي من جميع المكونات.

يمكنك تطبيق تلك الطريقة على سيراميك الجدران بدون نثر البيكربونات..

قومي بوضع البيكربونات مع الخل في طبق وأفركي الجدران بالفرشة بعد وضعها في خليط الخل والبيكربونات الصودا.

تنظيف سيراميك الحمام بالكلور

تلك الطريقة يفضل استخدامها إذا كانت جدران الحمام غير متسخة بشكل كبير، ولكنك تتخلصين من بقايا وبقع الماء المتراكمة على الجدران.

في وعاء كبير قومي بوضع لتر من الماء معه نصف كوب من الخل.

قومي باستخدام إسفنجه في تنظيف الحمام لأنها تتشرب الماء.

ضعي الاسفنجة في الوعاء وقومي بفرك الجدران بها.

يفضل تنظيف الحمام بعد ذلك بماء ساخنة حتي تساعد الكلور في تنظيف الجدران بشكل أعمق.

قومي باستخدام تلك الطريقة في تنظيف الجدران والأرضية مرة شهريًا.

تنظيف الجدران بالصابون السائل