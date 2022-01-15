شوف رجعتلكم اكسترا بعروض لا تقاوم وخصومات تصل لـ50% على الجوالات

تعتبر اكسترا واحدة من أكبر وأفضل المتاجر الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية فحرصت اكسترا على أن تلبي كافة متطلبات العملاء في السعودية وأن توفر إليهم كافة أنواع الهواتف مع عروض وخصومات مذهلة، وسوف نقدم إليكم من خلال المقال أقوى عروض اكسترا على هواتف المحمول.

عروض اكسترا على هواتف المحمول:

سنبدأ اليوم بعروض اكسترا على هواتف المحمول من ماركة سامسونج، حيث تعتبر سامسونج من أشهر الشركات وجميع الهواتف المتوفرة منها تتسم بالكثير من المزايا التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي العروض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

تقدم العروض هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

هاتف سامسونج نوت 20، 4 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي.

تشمل العروض هاتف سامسونج جالكسي إس 21، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.

عرض اكسترا على هاتف فيفو:

يعتبر فيفو من أكثر أنواع الهواتف التي يفضل استخدامها الكثيرين وحرصت اكسترا على أن توفر إلى عملائها عروض مميزة على هواتف فيفو من أفضل الأنواع ومن بين تلك العرض كلًا من التالي: