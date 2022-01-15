نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبدالله العثيم بالمملكة اليوم.. تنزيلات شديدة على المستلزمات المنزلية واحتياجات المطبخ في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية موضوع مهم جدًا بالنسبة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن أسواق العثيم من أهم وأعرق المراكز التجارية الموجودة في المملكة والتي يوجد بها عدد كبير من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل، سواء كانت منتجات غذائية أو أثاث المنزل أو أدوات كهربائية وأجهزة الإلكترونية جميع هذه المنتجات وأكثر منها موجودة داخل أسواق العثيم وبأسعار مميزة للغاية، وخلال موضوع اليوم سأتحدث معكم عن بعض هذه العروض.
عروض الطازج العثيم اليوم.. خصومات ساخنة على السلع الغذائية الطازجة ومستلزمات النظافة المنزلية
العثيم العروض الترويجية بالسعودية
أسواق عبد الله العثيم واحدة من المولات التجارية الموجودة في السعودية والمشهورة ومفضلة أيضًا لدى جميع المواطنين وذلك لما يوجد بها من منتجات ذات جودة عالية وبأسعار جيدة للغاية، وقد تم تأسيسها بواسطة عبدالله صالح علي العثيم وهو رجل أعمال سعودي قام بالعمل في العديد من الوظائف، مما أكسبه الخبرة وقد قام بتأسيس العثيم ماركت في الرياض ومان فرع واحد فقط وبعد ذلك نجح وتوسع وأصبح له مئات الفروع.
عروض العثيم الاسبوعية اليوم
خلال هذا الأسبوع بمناسبة العام الجديد تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة لابأس بها من العروض على المنتجات الخاصة بها، وإليكم بعض من تلك العروض فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين قدر ضغط السيف جرانيت حجم 9 لتر السعر 115 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم غلاية كليك أورتيل بسعر 39 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين طماطم شيري علبه سعر العلبة 4.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم خس الآيسبرغ سعر الكيلو .4.95 .ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم جبنة دوبل كريم سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب ثوم مقشر كيس وزن 500 جرام السعر 6.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جزر بلدي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زبدة فول سوداني وزن 340 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده زيت نور دوار الشمس وزن 2.7 لتر سعر 30.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قهوة علي كافيه كلاسيك بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه معجون سيجنال مبيض حجم 100 ملي بسعر.95 ريال سعودي.
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