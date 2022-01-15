شوف احصل على عروض العثيم للشتاء مع عروض خاصة وخصومات كبرى بأسعار مجنونة

احصل على عروض العثيم للشتاء، تم التعاون مع وزارة الموارد البشرية في المملكة ممثلة في هيئة الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة، قامت أسواق عبد الله العثيم في البدء بتفعيل الدعم لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال برنامج اكتساب، احصل على عروض الشتاء الدافئة مع عروض خاصة وخصومات كبرى في أسواق عبد الله العثيم بأسعار خاصة تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتج كل ذلك ضمن عروض الويكند داخل أسواق العثيم لا تضيعوها وقوموا بزيارة أقرب فرع للعثيم الآن، واحصل على كل ما يحتاجه بيتك من منتجات غذائية وأجهزة إلكترونية من أي فرع لأسواق عبد الله العثيم داخل السعودية، بدأت هذه العروض من يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يناير وتنتهي التخفيضات في يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يناير أو حتى انتهاء الكمية من أسواق العثيم.

احصل على عروض العثيم: