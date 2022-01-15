نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احصل على عروض العثيم للشتاء مع عروض خاصة وخصومات كبرى بأسعار مجنونة في المقال التالي
احصل على عروض العثيم للشتاء، تم التعاون مع وزارة الموارد البشرية في المملكة ممثلة في هيئة الضمان الاجتماعي والتمكين بالوزارة، قامت أسواق عبد الله العثيم في البدء بتفعيل الدعم لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال برنامج اكتساب، احصل على عروض الشتاء الدافئة مع عروض خاصة وخصومات كبرى في أسواق عبد الله العثيم بأسعار خاصة تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتج كل ذلك ضمن عروض الويكند داخل أسواق العثيم لا تضيعوها وقوموا بزيارة أقرب فرع للعثيم الآن، واحصل على كل ما يحتاجه بيتك من منتجات غذائية وأجهزة إلكترونية من أي فرع لأسواق عبد الله العثيم داخل السعودية، بدأت هذه العروض من يوم الأربعاء الماضي الموافق 12 يناير وتنتهي التخفيضات في يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يناير أو حتى انتهاء الكمية من أسواق العثيم.
احصل على عروض العثيم:
- احصل على عروض العثيم على 1 + 1 مجانا من ليمون شبك عدد 2 ربطة بسعر 2.45 ريال سعودي وهو سعر البيع للعملاء بعد الخصم المقدم من أسواق عبد الله العثيم ضمن عروض الشتاء الدافئة.
- يمكنك الاستفادة من أقوى خصومات أسواق عبد الله العثيم على كيلو ليمون فيتنامي بسعر 4.45 ريال سعودي بعد التخفيض.
- كما تستطيع تحقيق أكبر استفادة من أسواق عبد الله العثيم والحصول على ليمون بسعر 3.95 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيضات المقدمة من أسواق العثيم لجميع عملائه داخل المملكة.
- أيضا يمكنك الحصول على أكبر الخصومات من أسواق العثيم على برتقال عصير بسعر البيع بعد الخصم. وهو 3.25 ريال سعودي للكيلو.
- وفر مع أسواق عبد الله العثيم واشتري كيلو برتقال أبو صرة بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو.
- اشتري كيلو من أفندي باكستاني من أسواق عبد الله العثيم بسعر الكيلو بعد التخفيض الذي تقدمة بمناسبة الشتاء. وضمن عروض الشتاء الدافئة في العثيم وهو 3.95 ريال سعودي.
- سعر حبة الأناناس داخل أسواق عبد الله العثيم وضمن عروض الشتاء هو 6.95 ريال سعودي.
- عرض مقدم من أسواق عبد الله العثيم على كيلو كلمنتينا بسعر 3.95 ريال سعودي.
- تخفيض على سلة برتقال عصير بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو بعد التخفيض.
- سعر سلة الليمون هو 5.45 ريال سعودي، كما أن سعر سلة كلمنتينا هو 5.25 ريال سعودي.
- سعر علبة الفراولة داخل أسواق عبد الله العثيم هو 3.25 ريال سعودي.
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