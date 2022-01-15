نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الاليكترونية لهذا الأسبوع وخصم شامل مجمع على الجوالات والأكسسوارات والحواسيب في المقال التالي
عروض جرير الاليكترونية، مجموعة jarir bookstore مكتبة جرير من المكتبات التي ظهرت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، واشتهرت مكتبات جرري بسرعة جدًا وأصبحت مفضلة لدى العديد من المواطنين في المملكة، حيث يوجد بها جميع المعدات والمستلزمات المدرسية، ويوجد أيضًا الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربية، وكل هذه المنتجات بأسعار خيالية، وإليكم فيما يأتي بعض المعلومات المتعلقة بمكتبات جرير والتي يرغب البعض في معرفتها.
عروض جرير اليوم وخصومات ساخنة على الشاشات الذكية والحاسوب والجوالات
خدمات مكتبة جرير السعودية
يوجد بالمملكة العربية السعودية العديد من المكتبات ولكن أهم وأفضل وأكبر المكتبات التي ظهرت مؤخرًا ونالت إعجاب ملايين الأشخاص هي مجموعة مكتبات جرير، وهي من الشركات المساهمة السعودية والمقر الرئيسي لها في مدينة الرياض، ويوجد بها عدد كبير من الفروع على مستوى المملكة العربية السعودي.
عرض جرير هذا الأسبوع
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة من العروض بشكل أسبوعي و هذا الأسبوع مجموعة العروض مميزة جدًا وبأسعار خيالية، وإليكم بعض هذه العروض:
- بطاقة خصم جرير سماعة رأس نوعها ستير سيريس اركتيس بريم بسعر 299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير تلفزيون من نوع ال جي لونه أسود 65 بوصة بسعر 5799 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير أيفون 13 ميني سعته 128 جيجا بايت سعره 3299 ريال سعودي+ هدية بقيمة 460 ريال.
- تخفيضات جرير لاب توب ابل ماك بوك اير 13 إم 1 سعره 4899 ريال سعودي .
- عروض جرير هواوي كمبيوتر لوحي للأطفال نوعه هواوي سعره مميز جدًا 599 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سوار اللياقة البدنية من هواوي باند 6 سعره 199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الكتاب إلكتروني الذي عنوانه “من ينال الترقية ومن لا ينالها” سعره 24.99 ريال سعودي .
- لابتوب جرير جهاز كمبيوتر لوحي آيباد ميني 5 بخاصية دعم جميع الشبكات بسعر 2349 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 64 جيجا بايت بسعر 749 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 885 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير ولابتوب من مايكروسوفت سيرفس سعته 128 جيجابايت سعره 2799 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير جرير لابتوب هواوي سعته 512 سعره مميز جدًا 4899 ريال سعودي.
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