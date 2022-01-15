نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن ترفيه في مكة المكرمة وأجمل الملاهي التي يريدها أطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أماكن ترفيه في مكة المكرمة، هذا هو موضوعنا في هذا المقال، ولا داعي للاستغراب أبداً عزيزي قارئ “ثقفني“، فإنك إن كنت تبحث عن أفضل أماكن التنزه والسياحة والترفيه في مدينة مكة بشكل خاص، فهنا سوف تجد بغيتك وهدفك، فبالإضافة إلى أن مكة تعتبر مركز السياحة الدينية في الشرق الأوسط لجميع المسلمين حول العالم لوجود الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، وهي مهبط الوحي الأول على نبي المسلمين، فإنه توجد أيضا العديد من الأماكن الترفيهية والألعاب والمتنزهات العائلية للعب والمرح، وهذا هو ما سيتم التركيز عليه في هذا المقال، حيث سنتناول أفضل أماكن ترفيه في مكة كالحدائق العامة والملاهي وغيرها مما يبحث عنه كثير من الناس.

أفضل أماكن ترفيه في مكة

فيما يلي سنسرد بالترتيب أفضل الأماكن الترفيهية والسياحية في مكة وذلك على النحو التالي.

1- متحف مكة

هو من أهم الوجهات السياحية في مكة، حيث تم بدء العمل فيه عام 1946، وتم افتتاحه في البداية كمدرسة، لكن الآن يضم العديد من القاعات التي تعرض الآثار السعودية. والتي منها ما ينسب إلى عصور ما قبل التاريخ وإلى عصرنا الحالي. فتوجد به قاعات تعرض التاريخ الطبيعي والجيولوجي لمكة المكرمة وأيضا هناك قاعات أخرى تعرض السيرة النبوية الشريفة. فهو مكان يستطيع فيه الصغار والكبار قضاء وقت ممتع وتعليمي شيق ومثير.

2- ملاهي الحكير مكة

هي من أكبر مدن الألعاب الترفيهية في مكة، وتقع في مفترق طرق بين طريق مكة-المدينة، ومكة-الطائف، في وسط حديقة شبه الجزيرة العربية. وتضم تلك الملاهي عدداً من المقاهي وساحات انتظار للأطفال وأماكن للجلسات العائلية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تضم صالات مغلقة تم تزويدها بأحدث الوسائل التقنية والترفيهية. وعدد آخر من الملاهي المائية والكهربائية الضخمة والمتقدمة. ويطلق عليها اسم آخر هو “الحكير تايم مكة“.

3- حديقة الحسينية من أفضل الأماكن الترفيهية في مكة

تعتبر حقاً من أكبر المنتزهات العائلية في مكة، حيث تم التصميم لها وفقاً لأحدث الطرز الهندسية والمعمارية، وتضم حديقة الحسينية أكبر الملاعب الرياضية وساحات الألعاب للأطفال. ولن نبالغ إذا قلنا أنك لن تصدق جمال المكان حتى تراه، فمعظم الزائرين لمكة يحرصون على الذهاب لهذا المكان الفخم. وعنوانها هو: المشاعر 24246، السعودية.

4- حديقة الفنون الخضراء

وتقع في محافظة خليص، وهي من اسمها تحتوي على مساحات خضراء على أشكال فنية إبداعية مبتكرة بهدف إمتاع الأطفال. وفيها أماكن شاسعة لممارسة رياضة المشي والجري، وأماكن مظللة للجلوس. وأماكن أخرى للعائلات والعديد من الملاهي أيضا للأطفال للاستمتاع بأفضل وقت في العطلات الدراسية وفي جو صحي ومريح. وتنظم الحديقة في أوقات معينة العديد من الرحلات الترفيهية.

5- حديقة شبه الجزيرة العربية من أفضل أماكن ترفيه في المنطقة الغربية كلها

وهنا مكان مثالي آخر للترفيه في مكة، حيث المساحات الشاسعة الخضراء التي يأخذ فيها الأولاد حريتهم. وراحتهم في اللعب في مناطق مخصصة للأنشطة الرياضية، وصالات للألعاب الإلكترونية. لكن أيضا فيها أماكن للخروج والترفيه ولعب للكبار، فلا مانع من اصطحاب زوجتك في الخلاء الطلق والجري معاً في صحبة أحد الألعاب المائية. والتمتع بطبيعة الحياة، بعيدا عن ضغوط الحياة.

هذه الحديقة بها الكثير والكثير، وتقع في جنوب مكة على مساحة 170 ألف متر مربع، وهي مجتمع للعائلات لقضاء أحلى الأوقات وأفضل اللحظات بين أفراد العائلة الواحدة. ويعتبر أهالي مكة هذه الحديقة من أجمل المدن الترفيهية في المنطقة الغربية كلها.

6- ملاهي منتجع أسماء الدانة

وتحتوي هذه الملاهي على العديد من المزايا الرائعة، منها الألعاب المائية الرائعة بشكل خيالي. حيث يتذوق الأطفال معنى متعة الملاهي والألعاب لكن بشكل جدي وفعال حيث أن المنتجع يعتبر من أجمل أماكن الفسح والخروج في مكة. بالإضافة إلى ذلك فيوجد مطعم للأسماك لكن ليست بالأطعمة المعتادة. وإنما توجد أكلات لا تنسى كما نقل الكثير من الزائرين للمنتجع. وباختصار شديد فهو ملهى للأطفال والكبار معاً حيث يوجد ركن خاص بالعائلات.