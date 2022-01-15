شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 60% خلال شهر يناير 2022

عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده متواجد به كل المستحضرات والمستلزمات التي يحتاجها كل الأفراد والمواطنين من منتجات ومستحضرات التي تكون الغذائية والغير غذائية إلى كافة جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يقوم بمنح وإعطاء وتواجد عدة أصناف تتواجد وتتوافر بجودة عالية وبسعر يكون متناسب مع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت أن تحصل على الكثير من الجوائز على سبيل المثال، الجائزة التي تخص أحسن وأجمل علامة تجارية متواجدة في آسيا بعام 2011، وجائزة المسؤولية الاجتماعية المتواجدة في المملكة العربية السعودية سنة 2013.

عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% على جميع المنتجات لمدة 10 أيام

عروض بنده اليوم

خصومات بنده تكون شركة من الشركة الحريصة على تقديم العروض الرائعة والمذهلة مع الخصومات الكبيرة والقوية للغاية، فيمكن أن يتم التقديم لهذه الخصومات والعروض سواء كانت تقدم بصورة يومية أو يتم تقديمها وطرحها بشكل أسبوعي، حيث أن شركة بنده تعتبر من إحدى الشركات التي نالت وحصلت على أربعة مراكز يتم تخصصها بالتوزيعات الرئيسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن هذه الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية للهايبر.

تخفيضات بنده الأخيرة

تنزيلات بنده على 400 جرام من المكرونة نوعها جود كويتي عدد أربعة قطع تكون بسعر 10 ريال سعودي.

خصومات بنده لازانيا المطاحن الكويتي مقدار 450 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.

400 جرام من مبيض القهوة من النوع كوفي مايت تكون بسعر 15 بدلًا من 17.75 ريال سعودي.

لبنة من النوع ندى مقدار كيلو جرام سعرها يكون 16.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي.

1000 جرام من عسل النحل من النوع روضة يكون بسعر 30 بدلًا من 47.95 ريال سعودي.

خصومات بنده