مواصفات وسعر سيارة ليكزس LS 2022 تخطف الأنظار شياكة وإمكانيات وهمية

ليكزس IS، مركبة Lexus هي سيدان راقية تُعرض مع محرك V6 باستطاعة 416 حصان، بالإضافة انه يوجد بها إطار بالمعلومات التي تتكون من شاشة عرض كبيرة الحجم مقاس 12.3 بوصة، وأيضًا مساحة تخزين هائلة،و Android، Apple Carplay، ليكزس تحتوي على ميزات متعددة منها تسعى على التجديد الداخلي والخارجي، يوجد بها تقنيات أمانة تساعد القائد على الاحترافية بالسير في الطرق الوعرة، واحتوائها على مقصورة راقية.

مواصفات Lexus LS من الداخل

ليكزس من السيارات الفخمة التي تنتجها المؤسسة اليابانية، وذلك يرجع إلى مواد التصنيع المنتجة بها والتي تُعرف من الدرجة الأولى، حيث أن المقصورة مصنوعة من الخشب والجلد فخم الجودة، التي تم تنجيد و تصميم ألواح الأبواب بها، واستخدام أنواع الزجاجات اليابانية من موقع Kiriko، ويوجد بها خاصية الاتصال بشبكة واي فاي، وأيضًا شبابيك USB، وستيريو أعلى طراز المركبة ذات صوت مارك ليفينسون بـثلاثة وعشرين مكبر ، وقدرة تحكم متطورة أوتوماتيكية في المناخ ذات الأماكن الرباعية، وسقف بانورامي الشكل ، وكوكبة أدوات الأداء ، إتاحة الدخول دون مفتاح، كما أنها تُتيح 5 أفراد ، وذلك لوجود مقاعد وكراسي عالية الجودة بمقاسات مريحة رائعة.

مواصفات ليكزس LS 2022 من الخارج

لكزس LS من حيث الشكل الخارجي لها جذاب للغاية مع وجود إطار البطانات الرياضية.

وأيضًا الوضع الأمامي للمركبة المميز مع كشافات وإضاءات بالسيارة من الجانب الأمامي، LED أكثر إنارة، وتوافرعجلات معدنية كبيرة.

كما تبدو السيارة رائعة من كل جوانبها الخلفية والداخلية والخارجية والأمامية والتي تمكنت من التميز في صنعها بتصميمها الفريد من نوعه ومظهرها المقبول.

تشمل أيضًا التغييرات الزائدة المضافة لعام 2022 ميلادية.

والإضاءات الخلفية LED الأفقية الحديثة.

مصد ليكزس LS الخلفي المُزخرف الذي يزود العديد من الذوق الرياضي، وأيضًا قوة تحملها على درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.

أسعار ليكزس LS 2022

تصل نسب التوقعات في هذا النوع من المنتج وبسبب جودة التصنيع الهائلة الممتازة إلى أسعار باهظة الثمن، ويعتبر سعر ليكزس LS لسنة 2022 عالميًا والذي بدأ من (93000 إلي 98000 دولار) وذلك حسب فئة المنتج، أما عن السعر بالمملكة العربية السعودية (460000 ريال سعودي)،وعن السعر المصري لها 5 مليون جنية، بالإضافة ان ضمنها أربعة أعوام الذي يغطي 80,000 كيلومتر.