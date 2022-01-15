شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات شهر يناير 50% علي كل المنتجات تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، شركة بنده تعد من إحدى الشركات الحريصة التي تقوم بتقديم أكبر وأروع الخصومات مع العروض المذهلة والقوية جدًا، فمن الممكن أن يتم التقديم لتلك العروض والخصومات أما أن تكون بشكل يومي أو تقدم وتطرح بصورة أسبوعية، كما أن شركة بنده تعد من الشركات التي استطاعت أن تنال وتستحوذ على أربعة مراكز تكوين متخصصة في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة تمتلك ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف منتجًا غذائيًا وغير غذائيًا للسوق.

خصومات بنده اليومية 60% لمدة 24 ساعة بمناسبة العام الجديد

عروض بنده الأسبوعية

يتواجد في سوق بنده جميع المستلزمات والمستحضرات التي يتطلبها كافة الأشخاص والمقيمين من مستلزمات ومنتجات غذائية وغير غذائية إلى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعمل على إعطاء وتوفير عدة أصناف تكون متواجدة بالجودة العالية والكبيرة لكي يتم توافرها وتواجدها بالأسعار التي تناسب كل الأفراد في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده استطاعت أن تنال وتحصل على العديد من الجوائز مثلًا، الجائزة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية عام 2013، وأيضًا جائزة أحسن علامة تجارية تتواجد في آسيا سنة 2011.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 1 + 1 من الجبن الكريم القابلة للدهن التي تكون شيدر مقدار 500 جرام سعرها يكون 17.95 بدلًا من 35.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 200 جرام من القهوة الكلاسيكية التي تكون سريعة التحضير من النوع نسكافيه عدد 1 + 1 يكون بسعر 24.95 بدلًا من 49.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية لحم التونا قطع الفاتحة في الزيت النباتي من النوع حدائق كاليفورنيا مقدار 170 جرام عدد 1 + 1 تكون بسعر 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم