نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجازات الإمارات 2022 ومواعيد العطلات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن العلم بأجازات الإمارات 2022 الرسمية ومواعيد العطلات التي تقرها حكومة الإمارات، واستعراضها في موضوع خاص بها سيجعل الوافدين والأجانب أيضا في الداخل الإماراتي قي راحة ولا ينال منهم العناء والتعب عن طريق التوجه إلى مقار إحدى المؤسسات الرسمية في المواعيد الخاطئة، ولذلك سنستعرض في السطور الآتية بالتفصيل أهم الأجازات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أعلنتها الجهات الرسمية والمعنية بتلك الأجازات بحلول العام الجديد 2022.

أجازات الإمارات الرسمية 2022

في الجدول التالي إليك بيان أيام العطلات الرسمية في الإمارات العربية المتحدة مع تواريخها بالتحديد.

رأس السنة الميلادية اليوم الأول في شهر يناير رأس السنة الهجرية يوم 1 محرم. وترحل إلى 30 يوليو عيد الفطر المبارك يوم 29 رمضان حتى 3 شوال وقفة عرفة وعيد الأضحى يوم 9 ذو الحجة وحتى 12 ذو الحجة الاحتفال بيوم مولد النبي يوم 8 أكتوبر يوم الشهيد 30 نوفمبر اليوم الوطني للإمارات يوم 2 ديسمبر وحتى 3 ديسمبر

اليوم الوطني لدولة الإمارات ومظاهر الاحتفال به (عيد الاتحاد الوطني)

تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971. وذلك أيضا في أثناء الاجتماع التاريخي الذي عقد بين حكام الإمارات. وبين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول حاكم للإمارات السبعة، والذي استمر حاكما للبلاد طيلة أربعون عاما.

وأما عن مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، فإن الفعاليات الملونة بألوان العلم الإماراتي تكون على أشدها. وعروض الألعاب النارية أيضا والمعبرة عن الفرحة الشديدة. لكن الأبرز يكون بالاحتفالات الموسيقية مع العروض العسكرية وإطلاق الطلقات النارية في الهواء.

وبالرغم مما سبق لا يتوقف الاحتفال عند ذلك الحد، وإنما يكون في هذا اليوم للأطفال دور كبير أيضا، حيث يشارك الأطفال في المدارس بارتداء الزي الوطني.

كما يزين المواطنون أيضا سياراتهم بألوان العلم، وكذلك أيضا المباني الضخمة تتزين بلون العلم الإماراتي. لكن أبرز الاحتفاليات هو احتفال برج خليفة المهيب في هذا اليوم ودبي أيضا بشكل عام، والذي تتم إضاءته بشكل كامل بعلم الدولة.

مظاهر الاحتفال بيوم المولد النبوي في الإمارات

تقيم الحكومة الإماراتية احتفال رسمي بالمولد النبوي الشريف، لكن تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأيضا في الإمارات يختلف الوضع كثيرا عن بلدان عربية أخرى. حيث يتميز هذا الاحتفال بوجود قادة البلاد، وتتم أيضا دعوة علماء الدين من خارج البلاد. وتعقد كذلك أيضا مجالس العلم وتبث على شاشات الفضائيات للتذكير بصفات وسنن النبي محمد، وأخلاقه.

وتقام في هذا اليوم مسابقات لحفظة القرآن الكريم، وتمنح الجوائز المالية أيضا في ختام تلك المسابقات والاحتفالات. والتي يكون لها أصداء عالمية كبيرة في شتى أنحاء العالم الإسلامي.