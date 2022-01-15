شوف عروض بنده تقدم أقوى العروض على مختلف الأجهزة المميزة بخصومات جبارة بمناسبة العودة للمدارس

عروض بنده الجديدة تعرض لكم مجموعة قوية من العروض على مختلف أنواع الأجهزة العملاقة بخصومات هائلة بمناسبة العودة للمدارس. فمتاجر بنده وهايبر بنده الكثيرة في السعودية تحتفل مع عملائها بمناسبة عودة المدارس بعد إجازة منتصف العام وتتمنى لجميع الطلاب في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية دوام النجاح والتفوق في مختلف مراحلهم التعليمية.

أقوى عروض بنده العملاقة على الهواتف الذكية بمناسبة عودة المدارس

خصم 50 ريال على هاتف شاومي ريدمي 9 أي، بشريحتين SIM، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ومزود بمعالج أوكتا كور. كما يحتوي على ذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجا بايت، ورام بسعة 2 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرات به كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، والخلفية بدقة 13 ميجا بكسل. بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

احصل على خصم 350 ريال عند شرائك هاتف تي سي إل 20، بشاشة 6.67 بوصة. كما يتوفر الهاتف باللون الأزرق والرمادي. أمام بالنسبة لسعة الرام فهي 6 جيجا بايت، بينما سعة التخزين الداخلي 256 جيجا بايت. بسعر 849 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأوفر على الأجهزة الإلكترونية واكسسواراتها