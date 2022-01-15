شوف خصومات %47 وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى 2022

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عمر شويل - جدة خصومات %47 وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى 2022، نبدأ موضوعنا اليوم بالحديث عن عروض اكسترا على الشاشات حيث يتوفر ال جي تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4099 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 46%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 196 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر سامسونج تلفزيون 70 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4499 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 215 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، خصومات %47 و هدايا مجانية بقيمة 1000 ريال عروض اكسترا الكبرى 2022.

خصومات %47 وهدايا مجانية بقيمة 1000 ريال

يتوفر هواوي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3599 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 20% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى عدد 2 هدية مجانية بقيمة 998 ريال، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سامسونج تليفزيون 58 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال.

عروض اكسترا الكبرى على الشاشات

يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4799 ريال بدلاً من 8999 ريال خصم 47%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا هواوي ميت بوك دي 14 كور اي 5 سعة 8 جيجا و 512 جيجا 14 بوصة باللون الرمادي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 15% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.

تخفيضات اكسترا الكبرى 2022

يتوفر آيسر أسبير 3 ايه 315-34 انتل سيليرون 15.6 بوصة سعة 128 جيجا و4 جيجا باللون الأسود بسعر 1249 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 11%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال، يتوفر لينوفو آيديا باد 1 سيليرون آن 4020 14 بوصة سعة 4 جيجا و 128 جيجا باللون الرمادي بسعر 1299 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال.