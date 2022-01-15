شوف لولو ماركت يقدم أقوى الخصومات على الإلكترونيات والهواتف الذكية lulu hypermarket

خلال شهر يناير يقدم لولو ماركت باقة ممتازة من أجود العروض والخصومات على الأجهزة الإلكترونية المختلفة من أجهزة اللاب توب، التابلت، الشاشات الذكية والجوالات أيضا. بالإضافة إلى مئات التخفيضات على المئات من السلع والماركات العالمية والمحلية المعروضة داخل هايبر لولو. حيث تصل قيمة الخصومات على الكثير من السلع إلى نصف السعر مما يجعلها فرصة رائعة للتسوق وشراء أكثر من منتج بأقل سعر.

عروض لولو ماركت

مع دخول فصل الشتاء يميل العديد من الأشخاص إلى المكوث داخل المنازل لينعمو بالدفء. فتجتمع العائلة أمام التلفاز لمشاهدة البرامج المختلفة، ويقدم لولو هايبر ماركت أقوى التخفيضات على الشاشات الذكية من ماركات سكاي وورث، سوني، تي سي إل، نيكاي أو إل جي أو غيرها.

احصل على خصم خاص بقيمة خمسمائة ريال سعودي. عند قيامك بطلب شاشة سكاي وورث جوجل الذكية أندرويد فل إتش دي ليد مقاس 42 بوصة. حيث تعرض بسعر حصري فقط 1199 ريال بدلا من 1699 ريال.

اقتني شاشة سوني الذكية عالية الوضوح ذات المواصفات العالية. تحتوي على خاصية الواي فاي فضلا عن العديد من المزايا الأخرى. واحصل على توصيل مجاني بالإضافة إلى خصم نقدي بقيمة أربعة آلاف وسبعمائة ريال سعودي. تعرض الشاشة مقابل 3699 ريال بدلا من 8399 ريال.

احصل على خصم بقيمة خمسة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي عند شراء شاشة سوني ذكية عالية الوضوح جوجل ألترا اتش دي ليد مقاس 75 بوصة. حيث تعرض مقابل 6699 ريال بدلا من 11999 ريال. كما يحصل العميل على خدمة التوصيل المجاني من هايبر لولو.

اشتري شاشة نيكاي الذكية الترا اتش دي ليد مقاس 50 بوصة مقابل 1449 ريال بدلا من 1999 ريال حيث تصل قيمة الخصم إلى خمسمائة وخمسين ريالا. كما يحصل المشتري على توصيل مجاني.

احصل على شاشة سكاي وورث شاشة أندرويد عالية الوضوح ألتراس اتش دي ليد 58 بوصة. مقابل مبلغ 2099 ريال بدلا من 2999 ريال بخصم نقدي تسعمائة ريال سعودي.

Lulu hypermarket

أسوس نوت بوك سيليرون أسود مع 4 جيجا بايت رام. كما تصل مساحة القرص إلى 128 جيجا معروض مقابل 1299 ريال سعودي.