نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين فقط مكون سري من مطبخك لتنظيف الأواني والطاسات المحروقة وإعادتها كالجديدة تمامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الحروق الموجودة على الأواني فالكثير من ربات المنزل تعاني من مشكلة الطاسات والأواني المحروق، والتي يكون من الصعب التخلص منها، بسبب تراكم الدهون والزيوت عليها، فيكون من الصعب أن يعود الإناء كما كان، فنقدم لكِ سيدتي طريقة يمكننها أن تساعد في التخلص من الزيوت والدهون المتراكمة على الأواني الخاصة بك، كما أنه يمكن استخدامها في تنظيف المطبخ وتنظيف البوتجاز، من خلال استخدام مواد طبيعية دون الحاجة لشرائها من الخارج.

طريقة التخلص من الحروق الموجودة على الأواني

كثير من الأحيان لا يساعد مسحوق الغسيل في التخلص من الحروق أو من الزيوت والدهون المتراكمة، فيجب وقتها استخدام مواد أخرى تساعد على تفتيت الدهون والتخلص منها وتنظيف الأواني جيدًا، استخدمي هذه الطريقة ولن تندمي بل ستقومي بتحضيرها باستمرار.

المكونات:

¼ كأس من الخل.

½ كأس من مسحوق الغسيل.

1 ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

3 ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير:

وفيما بعد احضري وعاء كبير واملئيه بالكامل بالماء ثم ارفعيه على النار حتى يغلي تمامًا.

كما أنه الخطوة التالية هي أن تضيفي بعد ذلك جميع المكونات السابقة الخل والملح والبيكربونات ومسحوق التنظيف وقلبي المكونات داخل الوعاء.

احضري الإناء أو الطاسة المحروقة وضعيها داخل الحلة لمدة 30 دقيقة.

اخرجي الإناء واحضري سكين حاد وقومي بالتخلص من الحروق والدهون الموجودة على الإناء.

حيث أنه لا بد أن تقومي بغسل الإناء بالماء ومسحوق الغسيل.

تلاحظين عند تنظيف الإناء أو الطاسة من الحروق يتم التخلص منها بسهولة بعد وضعها في الماء الساخن وفي خليط الخل والبيكربونات والملح، واحرصي أنه تكون درجة حرارة الماء عالية جدًا، حتى تذوب الدهون ويسهل تنظيفها والتخلص منها.

كيفية التخلص من حروق الأواني تتضايق الكثير من ربات البيوت من حرق الأواني والأواني كما يمكن استخدام طريقة حرق الشحوم التي تتراكم على الأواني لتنظيف المطبخ وتنظيف الموقد باستخدام مواد طبيعية ودون شرائها من خارج البلاد.