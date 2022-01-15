تنظيف البوتجاز بخلطة رهيبة بدون دعك خليه يرجع جديد من تاني بمكونات بسيطه جدا

المطبخ من أهم الأماكن فى المنزل وخاصة البوتجاز لأنه الأكثر استخداما لذلك تتراكم عليه الدهون والاوساخ التى يكون من الصعب التخلص منها إذا ظلت لفترات طويلة دون تنظيف وتحتاج إلى خلطات وأدوات تنظيف مع بعض الجهد ولذلك سنتعرف معا على كيفية البوتجاز بالكامل والحصول على لمعان كأنه جديد.

خلطات تنظيف البوتجاز

خلطة البيكنج صودا

البيكنج صودا مقدار ملعقتين كبيرتين.

الليمون مقدار حبة واحدة كبيرة.

نصف كوب من الخل الطبيعى.

نصف كوب من صابون تنظيف الأطباق.

ثلاث أكواب من الماء الساخن.

تنظيف أجزاء البوتجاز

العيون والحوامل

ينصح بفصل البوتجاز عن الكهرباء وإزالة أنبوب الغاز عنه .

قومى بوضع عيون البوتجاز والحوامل فى جزء من الخليط السابق لعدة ساعات أو ليلة كاملة إذا كانت متسخة جدا.

فى الصباح قومى بحك العيون والحوامل بقطعة سلك خشنة يتحدى أن الدهون والأوساخ المتراكمة تزال بسهولة دون جهد ثم اشطفيه تحت صنبور الماء الجارى ثم جفيفيها وضعيها جانبا حتى تجف من الداخل قبل استخدامها.

سطح البوتجاز

يتم رش كمية من الخليط السابق على سطح البوتاجاز وتركه لبعض الوقت ثم اغسليه بقطعة سلك ناعم حتى لا يخدش سطح البوتاجاز.

ثم يجفف بمنشفة نظيفة وتغسل تحت الماء ويجفف بها البوتاجاز مرة أخرى حتى تحصلي على اللمعان المطلوب.

فرن البوتجاز