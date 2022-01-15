شوف خصومات وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية تصل ل60٪ هذا الإسبوع

أسواق عبدالله العثيم تعد من أضخم المراكز التجارية و التسويقية علي مستوي المملكة العربية السعودية، وهو الأكثر مبيعاً وانتشاراً حيث يتميز بوجود كافة المنتجات والسلع الضرورية والأساسيىة لكل منزل وأسرة ما من منتج تجتاج إليه الإ وسوف تجده متوفر داخل أسواق العثيم وبسعر مناسب وفي جميع الفروع في نفس الوقت ليسهل على العملاء الحصول على مستلزماتهم بكل سهولة بالإضافة لأسعاره المتفاوتة لكي تناسب جميع الفئات في المجتمع.

والعروض المستمرة والخصومات الهائلة التي يعملها التي تصل ل50٪ من أجل الحصول على إرضاء العملاء وزيادة شعبيته، كل ذالك وأكثر داخل أسواق عبدالله العثيم واليوم سون نتناول العرض بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية:

يتواجد داخل العرض العديد من المنتجات منها خلاط اوكارينا كهربائي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات، والذي كان سعرة قبل العرض 149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 119 ريال سعودي.

كما متوفر داخل العرض أيضاً قدر ضاغط السيف جرانيت 9 لتر لعمل الأرز بطريقة صحية ومضمونه، السعر قبل العرض كان 175 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 115 ريال سعودي، هذا العرض لفترة محدودة.

صانع طعام كينوود، متعدد الاستخدامات متوفر به خلاط وكبة، السعر قبل العرض كان 272 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 219 ريال سعودي.

غلاية كيك اون ستيل لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق، العرض لفترة محدودة السعر قبل العرض كان 75 ريال سعودي والآن أصبح داخل العرض 39 ريال سعودي.

ويتواجد داخل العرض شاشة ذكية ارو ال أي دي 32 بوصة، سعرها قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 449 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية: