شوف عروض لولو هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية والمفروشات حتى نصف السعر

بخصم يصل إلى نصف السعر تم الإعلان عن أحدث عروض لولو هايبر ماركت على مئات السلع. وعلى رأسها التجهيزات المنزلية من أجهزة كهربية وأدوات المائدة ومستلزمات المنزل المختلفة. كما يقدم هايبر لولو تخفيضات كبيرة على المفروشات بمختلف أنواعها. مما يجعلها فرصة عظيمة للمقبلين على الزواج لشراء ما يحتاجونه من منتجات لإعداد وتجهيز المنزل.

عروض لولو

احصل على خصم أربعين ريالا عند شراء صنية فوبير الزجاجية لتقديم الطعام مقابل 159 ريال بدلا من 199 ريال.

اشتري قدر ضغط السيف المصنوع من الألومنيوم سعة 25 لتر مقابل 249 ريال بدلا من 299 ريال بخصم نقدي خمسين ريالا.

قارورة مياة سبيد 500 مل بسعر 29 ريال للحبة بدلا من 39 ريال.

ترمس بيكوك سعة لتر بسعر 89 ريال بدلا من 117 ريال.

اشتري طقم أكواب زجاجية مكون من 6 قطع ماركة باشابتشي بسعر 22 ريال بدلا من 32 ريال.

خصم على حاوية طعام لوك أند لوك مقسمة سعة لتر بسعر 19 ريال سعودي.

حافظة الطعام فانكي مقابل عشرة ريالات.

طقم عشاء تشيلو مجموعة مكونة من 38 قطعة بسعر 119 ريال بدلا من 239 ريال بخصم قدره 120 ريال.

ستريت لاين لوح كي شبكي لتيسير كي الملابس في المنزل بسرعة وسهولة معروض مقابل 149 ريال بدلا من 195 ريال.

احصل على ممسحة أرضيات منزلية سويت مقابل 29 ريال بدلا من 39 ريال بخصم قدره عشرة ريالات.

هايبر لولو

يقدم لولو ماركت تخفيضات كبيرة على الأدوات الرياضية حيث يقدم عرض خاص على مقعد الجلوس الخاص بتمارين اللياقة البدنية. حيث يعرض مقابل 289 ريال بدلا من 483 ريال.

احصل على جهاز السير المتحرك نوزكي للقيام بتمارين السير والجري في المنزل مقابل 3999 ريال بدلا من 4999 ريال بخصم قدره ألف ريال.

كرة قدم صغيرة سبورتس انك بسعر عشرة ريالات بدلا من عشرين ريالا.

مجموعة أدوات التمارين الرياضية سبورتس إنك بسعر 39 ريال بدلا من 76 ريال سعودي.

صانعة القهوة نسبريسو مع كوب مجانا متاحة مقابل 699 ريال بدلا من 949 ريال.

احصل على خصم خاص عند شراء مطحنة القهوة أريتي مقابل 69 ريال بدلا من 129 ريال.

اشتري صانعة الاسبريسو أريتي مقابل 739 ريال بدلا من 1199 ريال. بخصم قدره أربعمائة وستين ريالا.

لولو هايبر ماركت