مواصفات ومميزات وعيوب لكزس NX هايبرد 2022

ليكزس NX، قامت شركة ليكزس بالتنويه عن أصدار سيارة جديدة من سياراتها الفارهة تسمي لكزس NX وهي تعتبر من السيارات الرياضية التي لها العديد من الاستخدامات وأعلنت الشركة الأم تويوتا أنها قامت بالتطوير من تقنيات السيارة nx ورفعت من كماليات السيارة حيث قامت بعمل تحديثات للهيكل الداخلي والخارجي أيضا حتى تتميز بمظهر يخطف الأنظار.

مميزات سيارات لكزس nx

قامت شركة تويوتا بأحداث بعض التغيرات البسيطة في هيكل السيارة عن تويوتا راف فور وقامت بتزويدها بمصابيح عريضة لإنارة أقوى في الأماكن المظلمة.

تم تركيب الاسم وشعار شركة ليكزس على إطار السيارة من الأمام ولكن بحروف كبيرة فأعطاها مظهر جميل يسر الناظرين.

أتت السيارة بمظهر رياضي جذاب مع عمل إبراز الرفرف قليلا عن ما سبق في الإصدارات الأخرى.

تحتوي السيارة على شاشة عرض ذات تاتش 9 ونص بوصه أي أنها اكبر بكثير عن سيارة لكزس ls.

جميع مقاعد السيارة تحتوي على مدفأة وتم تنجيد جميع الكراسي بقماش جلد ذو مظهر جيد جدا.

شبكات السيارة الأمامية ذات لون اسود جذاب كما أن ناقل الحركة لديه الكثير من المهام.

توفر السيارة بعض الخدمات التي توفرها الهواتف النقالة حيث انها تعمل بنظام تشغيل مثل خرائط جوجل.

تم صناعة أفراص للتحكم في السيارة من الأمام مثل المناخ وارتفاع وانخفاض الصوت.

تحتوي على نظام أمان وحماية والعديد من الوسادات الهوائية للتأمين ضد الحوادث.

مواصفات سيارات لكزس nx