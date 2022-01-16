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عمر شويل - جدة مواصفات ومميزات وعيوب لكزس NX هايبرد 2022 - ثقفني
ليكزس NX، قامت شركة ليكزس بالتنويه عن أصدار سيارة جديدة من سياراتها الفارهة تسمي لكزس NX وهي تعتبر من السيارات الرياضية التي لها العديد من الاستخدامات وأعلنت الشركة الأم تويوتا أنها قامت بالتطوير من تقنيات السيارة nx ورفعت من كماليات السيارة حيث قامت بعمل تحديثات للهيكل الداخلي والخارجي أيضا حتى تتميز بمظهر يخطف الأنظار.
مميزات سيارات لكزس nx
قامت شركة تويوتا بأحداث بعض التغيرات البسيطة في هيكل السيارة عن تويوتا راف فور وقامت بتزويدها بمصابيح عريضة لإنارة أقوى في الأماكن المظلمة.
- تم تركيب الاسم وشعار شركة ليكزس على إطار السيارة من الأمام ولكن بحروف كبيرة فأعطاها مظهر جميل يسر الناظرين.
- أتت السيارة بمظهر رياضي جذاب مع عمل إبراز الرفرف قليلا عن ما سبق في الإصدارات الأخرى.
- تحتوي السيارة على شاشة عرض ذات تاتش 9 ونص بوصه أي أنها اكبر بكثير عن سيارة لكزس ls.
- جميع مقاعد السيارة تحتوي على مدفأة وتم تنجيد جميع الكراسي بقماش جلد ذو مظهر جيد جدا.
- شبكات السيارة الأمامية ذات لون اسود جذاب كما أن ناقل الحركة لديه الكثير من المهام.
- توفر السيارة بعض الخدمات التي توفرها الهواتف النقالة حيث انها تعمل بنظام تشغيل مثل خرائط جوجل.
- تم صناعة أفراص للتحكم في السيارة من الأمام مثل المناخ وارتفاع وانخفاض الصوت.
- تحتوي على نظام أمان وحماية والعديد من الوسادات الهوائية للتأمين ضد الحوادث.
مواصفات سيارات لكزس nx
- لديها محرك بقوة 2 ونصف لتر من فئة 259 كما أنها تحتوي على طاقة تبلغ قوتها 203 حصان.
- ولدي فئة أخرى ذات محرك أتنين ونصف لتر من فئة 350.
- كما أن الشركة انتجت نوع هجين محركة يصل إلى 360 اتش وذات نظام ممتاز أيضا.
- سعر سيارة ليكزس nx
- تأتي سيارات ليكزس nx 250 في آخر إصدار لها لعام 2022 بسعر 40 ألف دولار أمريكي.
- وتأتي سيارة لكزس nx 350 في إصدارها لعام 2022 بسعر 43 ألف دولار أمريكي فقط.
- كما يبلغ سعر سيارة ليكزس nx 350 لإصدار 2022 بسعر 47 ألف دولار أمريكي فقط لا غير.
- ويبلغ سعر سيارة ليكزس إصدار nx 450 لعام 2022 بسعر 51 ألف دولار أمريكي فقط.
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