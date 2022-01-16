شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى العروض على الهواتف الذكية panda offers

استمتع لأقوى العروض على الهواتف الذكية ضمن عروض بنده الأسبوعية التي تستمر لمدة أسبوع من يوم الأربعاء ١٢ يناير وحتى الثلاثاء. حيث يمنح هايبر بنده الفرصة لكافة عملائه داخل المملكة العربية السعودية، من المواطنين والمقيمين للتسوق في فروعها المختلفة وشراء ما يرغبون من الأجهزة الإلكترونية والجوالات الحديثة بأنواعها. فالهايبر يوفر العديد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التكنولوجيا مثل فيفو وشاومي وغيرها الكثير.

عروض بنده الأسبوعية

من بين العروض المقدمة من هايبر بنده هذا الأسبوع خصم على هاتف شاومي ريدمي ٩ أي بقيمة خمسين ريالا. حيث يعرض مقابل ٣٤٩ ريال بدلا من ٣٩٩ ريال. يتميز هذا الهاتف بدقة الكاميرا ذات ال١٣ بيكسل، رام ٢ جيجا بايت كما يتميز بقوة البطارية التي تصل إلى ٥٠٠٠ مللي أمبير. يدعم الجيل الرابع ٤ جي.

جوال شاومي ريدمي ١٠ احصل عليه مقابل ٥٤٩ ريال بدلا من ٥٩٩ ريال بخصم خمسين ريال سعودي.

استفيد بخصم سبعين ريال عند قيامك بشراء هاتف فيفو واي ٢٠ الذي يحتوي على موضعين لشريحتي اتصال ويدعم شبكات الجيل الرابع. يعرض مقابل ٥٩٩ ريال بدلا من ٦٦٩ ريال.

هاتف فيفو واي ١٢ اس بسعر ٤٧٩ ريال بدلا من ٤٩٩ ريال.

عرض خاص من بنده على جوال سامسونج أي ١٢ بسعر ٥٤٩ ريال بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

اشتري الآن جوال شاومي ريدمي نوت ١٠ اس مقابل ٧٩٩ ريال بدلا من ٩٤٩ ريال، واحصل على حسم مائة وخمسين ريالا.

تخفيضات هايبر بنده

احصل على خصم بقيمة مائتي ريال سعودي عند طلب جوال فيفو واي ٥٣ إس مقابل ٩٤٩ ريال بدلا من ١١٤٩ ريال.

مع بنده هايبر ماركت يمكن طلب هاتف فيفو واي ٥١ بسعر ٨٩٩ ريال بدلا من ٩٩٩ ريال بخصم مائة ريال حتى إنتهاء مدة العروض أو حتى نفاذ الكمية المعروضة.