نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقي ومضمون 100%.. طريقة عمل السلايم الصحي السهلة بمكونات بسيطة في البيت في أقل من 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السلايم تبحث عنها كل أم، خاصةً الراغبات في الحفاظ على صحة أطفالهن من استخدام مواد ضارة، أن كنتِ من هؤلاء، فنحن سنخبرك بطريقة جديدة للسلايم ومكوناتها آمنة على طفلك، ومتاحة في المنزل، حتى أننا سنذكر لك أكثر من طريقة لتختاري أنتِ الذي تميلين أكثر لصنعه، لكن في المجمل كلها طرق سهلة التحضير، وآمنة المكونات، ولن تكلفك كثير من المال، ويصبح بإمكانك صنعه لأطفالك أي وقت يطلبونه منك، وهو لن يستغرق سوى دقائق ليصبح جاهزًا للعب به.

طريقة عمل السلايم

أول طريقة سنخبرك بها، هي صنع السلايم باستخدام سائل غسيل الأطباق، وقليل من السكر، وهي بالطبع مكونات متاحة على الدوام في كل بيت، أما بقية المكونات، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات:

5 ملاعق من سائل غسيل الأطباق.

5 ملاعق سكر خشن.

ألوان حسب الرغبة.

نصف ليمون

قليل من كريم الشعر.

كيف تصنع سلايم سهل

ضيفي الصابون السائل مع السكر ثم حركيهم ليمتزجوا.

ضعي اللون الذي تفضلينه، ويمكنك التخلي عن هذه الخطوة، لكن السلايم سيكون لونه فاتح.

ضعي المكونات في إناء يمكن رفعه على نار بطيئة، ثم ضعي عصير النصف ليمونة.

استمري في تحريك الوصفة حتى تبدأ تصبح سيكة، وإن ظل قوامها سائل اتركيها أكثر على النار حتى تتماسك.

عمل السلايم بنشا الذرة

هذه تعد أكثر الطرق أمانًا، حيث أن مكوناتها كلها صحية ونستخدمها في صنع الطعام بالفعل، والنشا هو المكون الرئيسي في تلك الوصفة، أما البقية فهم كالآتي:

المكونات:

ماء.

نشا ذرة.

ألوان طعام.

كيف تصنع سلايم حقيقي

ضعي الماء على النار حتى تصبح دافئة.

ضيفي لون الطعام الذي ترغبين، وقلبيه في الماء حتى يتم الذوبان.

ثم اضيفي النشا بالتدريج، حتى يصبح سميك القوام.

استخدمي أصابع اليد في تهيئة السلايم أكثر حتى يصبح جاهز للاستخدام.

ضعي عجينة السلايم في كيس ولفيه حتى لا يجف من الهواء.

بإمكانك تنفيذ طريقة عمل السلايم بالنشا، أو بصابون غسيل الأواني والسكر، وهناك طريقة أخرى تستخدمين فيها شامبو الشعر، وهناك طرق أخرى تتطلب منك إضافة غراء أو صمغ، لكن الوصفات التي ذكرنها لكِ أكثر أمانًا، ولا تحتوى على مكونات ضارةعلى الجلد.