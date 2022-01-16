نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد الأن هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيت المستعمل هو كنز في البيت قد لا تعرفه العديد من السيدات فتقوم برميه ولكن إذا تعرفت على أهمية زيت القلي المستعمل ستقوم بالحفاظ عليه ولا تقوم برميه مرة أخرى، ويستخدم الزيت المستعمل في صناعة صابون الصحون السائل في المنزل بكل سهولة، في هذا المقال سوف نتعرف عن طريقة إستخدام زيت القلي المستعمل.

طريقة إستخدام زيت القلي المستعمل

سيدتي يجب عليكي الاحتفاظ بزيت القلي المستعمل لكي نصنع منه أفضل صابون سائل لغسل الأطباق، ويوجد العديد من طرق أستخدام زيت القلي المستعمل ومن هذه الطرق صناعة الصابون السائل وتكون الطريقة فيما يلي.

المكونات

٢ لتر من زيت القلي المستعمل.

كوب عصير ليمون.

٢ لتر ماء.

ملعقة كبيرة من البوتاس.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

٢ ملعقة كبيرة زيت عطري.

طريقة التحضير

أولاً نضع الماء في إناء ونرفعه على نار عالية ونتركه حتي يصل إلى درجة الغليان، ثم في وعاء أخر نضع البوتاس هيدروكسيد الصوديوم ثم نضع عليهم الماء المغلي، ونقلب جيداً.

ملحوظة” تجنب شم هذه الرائحة يجب لبس ماسك أثناء تنفيذ هذه الطريقة ثم نضع الزيت وعصير الليمون ونستمر في التقليب لمدة ١٠ دقائق ثم نضع زيت عطري ونقلب مره أخرى حتي يصبح الخليط مثل الكريم وبهذا يكون قد تم صنع صابون سائل في المنزل بكل سهولة.

كما أنه فيما بعد يمكن وضع ٢ ملعقة دقيق ولعقة نشا ونقلب جيداً ثم نضيف الخليط في صنيه ونتركه حتى يبرد ونقطعه إلى قطع صغيرة سيصبح صابون قطع ويتم استعماله أيضاً في غسل الأطباق والصحون، ويمكن أيضاً استخدامه في تنظيف المنزل من الأتربة.

وفي النهاية الاستفادة من هذا النوع من الزيت تكون كبيرة إلى حد ما.