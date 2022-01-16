شوف خصومات وتخفيضات هايبر بنده بالسعودية يصل ل60٪

عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية يعد أضخم هايبر ماركت في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، ومتوفر به كافة المنتجات والسلع الضرورية للبيت والأسرة وبأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى العروض الأسبوعية المستمرة لإرضاء العملاء.

عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية:

من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بعض ما جاء في مجلة عروض هايبر بنده والتي أعلن عن توافره في جميع الفروع التابعة له بالمملكة العربية السعودية إليهم العرض الأسبوعي بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:

تتسم الأجهزة الكهربائية المعروضة داخل هايبر بنده بمواصفاتها العالية، حيث يكون حريص على توفير الأجهزة المنزلية الضرورية للمنزل حيث تجدون كل ما تحتاجونه من غسالات وشاشات ذكية وجوالات ذكية وأدوات مطبخ ومن بين هذه الأجهزة مكنسة كهربائية جيباس، قدر ضغط كهربائي السيف، قطاعة (3 شفرات)، ترمس ستانلس ستيل، شواية مع غطاء كليك أون، غلاية زجاجية جيباس، محضر قهوة تركي كولين وغيرهم من الأجهزة الكهربائية.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية:

أرز بسمتي بنجابي باب الهند (10 كيلو) لعمل الكبسة والماندي السعودي بأرز عالي الجودة، كان السعر قبل العرض للكيس 99.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 68.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر السوسن (2×500 مل)، السعر للحبة قبل العرض 34.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 22.95 ريال سعودي.

معجون طماطم فريشكو (6×140 جرام) عالية الجودة ولا غني عنها في المطبخ، السعر قبل العرض 15.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.

أرز مزة بسمتي أبو كأس (5 كيلو) إشتري واحدة وأحصل على أثنين هدية مجانية، السعر قبل العرض 128.85 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على المنظفات: