شوف خصومات وعروض أسواق العثيم بالسعودية

أسواق عبدالله العثيم يعد من أضخم المراكز التجارية و التسويقية على مستوي المملكة العربية السعودية، وهو الأكثر مبيعاً وانتشاراً حيث يتميز بوجود كافة المنتجات والسلع الضرورية والأساسيىة لكل منزل وأسرة ما من منتج تحتاج إليه إلا وسوف تجده متوفر داخل أسواق العثيم وبسعر مناسب وفي جميع الفروع في نفس الوقت ليسهل على العملاء الحصول على مستلزماتهم بكل سهولة.

بالإضافة إلى أسعاره المتفاوتة لكي تناسب جميع الفئات في السعودية، والعروض المستمرة والخصومات الهائلة التي يعملها التي تصل ل50٪ من أجل الحصول على إرضاء العملاء وزيادة شعبيته، كل ذالك وأكثر داخل أسواق عبدالله العثيم واليوم سوف نتناول العرض بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية:

يتواجد داخل العرض العديد من الأجهزة الكهربائية منها خلاط اوكارينا كهربائي مع مطحنة لطحن التوابل والمكسرات، والذي كان سعرة قبل العرض 149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 119 ريال سعودي.

كما متوفر داخل العرض ايضاً قدر ضاغط السيف جرانيت 9 لتر لعمل الأرز بطريقة صحية ومضمونه، السعر قبل العرض كان 175 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 115 ريال سعودي، هذا العرض لفترة محدودة.

صانع طعام كينوود، متعدد الاستخدامات متوفر به خلاط وكبة، السعر قبل العرض كان 272 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 219 ريال سعودي.

غلاية كيك اون ستيل لعمل المشروبات الساخنة في بضع دقائق، العرض لفترة محدودة السعر قبل العرض كان 75 ريال سعودي والان أصبح داخل العرض 39 ريال سعودي.

ويتواجد داخل العرض شاشة ذكية ارو ال أي دي 32 بوصة، سعرها قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 449 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية: