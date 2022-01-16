هيرجع جديد وناصع البياض.. تنظيف الكوتشى الابيض فى 3 دقائق بمكون جبار بدون دعك او غسيل

هيرجع جديد وناصع البياض.. تنظيف الكوتشى الابيض ، دائما نجد أن اعتمادنا لجميع الملابس من ارتداء الكوتشي الأبيض لأنه مريح جدا بالإضافة إلى ذلك قد يناسب جميع الملابس مع ارتداء نوع الحذاء التي نقوم بارتدائه وهو الكوتشي الابيض بشكل سريع ولكن اليوم سوف تساعد أيضا على تلميع وتنظيف الكوتشى الابيض بطريقة احترافية، بدون اي مجهود مبذول لأن معظم الفتيات تعاني دائما من تنظيف الكوتشى الابيض ويمكن ايضا نقوم اليوم لتحضير وصفة سهلة وسريعة من داخل المنزل غير مكلفة بالمرة و تضر الكوتشي الابيض.

هيرجع جديد وناصع البياض.. تنظيف الكوتشى الابيض

نحافظ على الحذاء الأبيض لفترات طويلة دون وجود أي بقع او اصفر أن يتواجد فيه يمكنك عزيزتي أن تتبعي النصائح التالية:-

يجب أيضا أن نقوم بازاله البقع بشكل اولي.

عندما يتسخ الكوتشي على أو يظهر به أي بقع نقوم بالتخلص منها بشكل فوري باستخدام المناديل المجففة.

عند ترك الأوساخ على الحذاء لفترات طويلة سوف تتوغل فى النسيج و يصعب علينا أن نقوم بتنظيفها في وقت قليل جدا .

كما يجب أن نقوم بتنظيف الكوتشي بالماء الدافئ.

لأنه يعمل ايضا على التخلص وتفتيت جميع الأتربة التي تتواجد في الحذاء.

صودا الخبز ونشا الذرة

تعد من اهم وافضل الوصفات الطبيعية التي يجب أن نقوم استخدامها بصفة مستمرة حتى نحصل أيضا على حذاء ابيض ناصع البياض غير مؤثر على شكله هذه الوصفة مفيدة جدا:

المكونات:-

3 ملاعق من النشا.

ربع فنجان من صودا الخبز.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:-

أولا يجب أن نقوم باضافة النشا مع صودا الخبز.

ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون و زيت اللافندر.

نخلط جميع المكونات جيدا و نبدا باضافتها على الكوتشي الابيض ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم باستخدام فرشاة الاسنان ونبدأ الفرك جيدا وسوف تلاحظ فرق هائل من التخلص تمام من جميع البقع الصفراء التي تتواجد في الكوتشي

صودا الخبز والخل

يعتبر معقم ومهم جدا عندما نكون في استخدامه لجميع الاماكن التي تتواجد في المنزل وتنظيف جميع المعدات و الأجهزة كما يمكننا ايضا نقوم باضافة الخل مع صودا الخبز، مع معجون الأسنان حتى نحافظ جدا على الكوتشي الابيض ناصع البياض.

المكونات :-

ثلاثة ملاعق من صودا الخبز.

ملعقتين من الخل.

ملعقة كبيرة معجون الأسنان.

طريقة التحضير:-