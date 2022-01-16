شوف عروض ساكو ماركت الخاصة Saco market بخصومات تصل إلى 50% لفترة محدودة

خصومات متنوعات من ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية لفترة محدودة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بأنواعها لفترة محدودة ضمن عروض ساكو ماركت Saco market الأسبوعية، والتي تضم كثير من المنتجات الأخرى، حيث يعد هايبر ساكو السعودي من أهم وأضخم الماركتات التي فتحت بكثير من البلدان العربية، وبالأخص دول الخليج، وسوف نحدثكم اليوم عن أحدث عروضه بداية من أول يناير 2022، وحتى منتصفه من خلال موقع ثقفني.

عروض ساكو ماركت Saco market يالمملكة العربية السعودية

تنزيلات متنوعة من ساكو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية في جميع الفروع على أجهزة المطبخ المختلفة، ومنهم: تنزيل مميز على سعر القلاية الهوائية من بلاك آند ديكر black & decker ١٥٠٠ واط ٦لتر، وتنزيل آخر منهم على سعر القلاية الهوائية بالتحكم الرقمي ٣لتر ب١٤٢٥ واط بتوفير ٩٠ رسال سعودي، وتخفيض منهم على سعر الفرن الكهربائي بباب زجاجي مزدوج 45 لتر، ١٨٠٠ واط، بتوفير ١٧٠ رسال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر القلاية الهوائية من فيليبس بتوفير أكثر من 50%.

خصومات السعودية على جميع المنتجات ساكو ماركت Saco

تزيلات عدة من ساكو ماركت Saco market بالمملكة العربية السعودية على جميع أنواع أجهزة المطبخ المختلفة، ومنهم: تنزيل ضخم على سعر القلاية الهوائية متعددة الوظائف من بلاك آند ديكر بتوفير 181 ريال سعودي، وقدرة عالية بإستهلاك أقل للكهرباء، كما توجد بالفؤوع تنزيلات عدة على أسعار طقم الخلاط 12 قطعة من نيوتريبوليت، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار محضرة الطعام ذات ٣٠ وظيفة بقدرة 850 لتر من ماركة فيليبس Philips الشهيرة، وخصم آخر منهم على سعر عصارة كوفين بخاصية العصر البطئ بدون ماء بتوفير ٣٨٠ ريال سعودي،او تقسيط ٢٦٧ ريال على ستة أشهر.

تنزيلات حصرية من ساكو هايبر ماركت Saco hyper market اليوم

تنزيلات أخرى عديدة من ساكو ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتضم: خصم خاص على سعر القلاية العميقة من هوميكس بتوفير ٢٤٩ واط، بقدرة ١٩٦٠ ولط، وسعة ٣،٥ لتر، كما تتوفر تخفيضات أخرى منهن على أسعار محضرة الطعام مع الوعاء الفولاذي من بلاك آند ديكر بتوفير حتى ١٣٠ ريال سعودي.