شوف خلال يناير عروض اكسترا هايبر ماركت Extra market بخصومات مذهلة

تنزيلات حصرية متنوعة من اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market بالمملكة العربية السعودية على كافة أنواع أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة، وغيرهم من سلع ومنتجات متميزة بكافة فروع اكسترا ماركت خلال يناير 2022 لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات، كل هذه الخصومات وأكثر تجدونها فقط من خلال موقع ثقفني لجديد أخبار وعروض الدول العربية، وإليكم تفاصيل عروض اليوم.

عروض اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market بالمملكة العربية السعودية

خصومات مميزة عديدة من اكسترا هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر طقم الافطار من برنسيس المكون من (غلاية، وصانعة قهوة، ومحمصة خبز)، وخصم آخر منهم على سعر الخلاط الكهربائي من نينجا Ninja بملحقاته بحجم 1500 واط، وخصم آخر منهم على سعر ماكينة الاسبريسو من ال كابو فورتي بسعة لتر، وقدرة ١٤٥٠ وات، وتتوفر باللونين الأحمر والأسود، وخصم آخر منهم على سعر عصارة برنسيس بقوة ١٦٠ واط، وخصم آخر منهم على سعر صانعة القهوة من كلاس برو بقوة ٩٠٠ واط، وسعة ٦٠٠ ملل، كما توجد خصومات أخرى على أسعار ماكينات فيليبس الأخرى.

تنزيلات حصرية من إكسترا ماركت Extra market لفترة محدودة

تنزيلات حصرية أخرى من اكسترا ماركت بالسعودية على أجهزة المطبخ الأخرى، ومنها: خصم خاص على سعر ماكينة تحضير القهوة من ماركة فيليبس بسعة ١٢٠٠ ملل، وقدرة ١٠٠٠ واط، متوفرة باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر محمصة الخبز من كلاس برو ١٤٠٠ واط باللون الأبيض.

تنزيلات حصرية أخرى من اكسترا ماركت Extra market

تنزيلات حصرية عديدة من اكسترا السعودي، والتي تضم: عروض مميزة على أسعار ماكينة ازالة الشعر مع اكسسوارات ازالة واكس من ماركة فيليبس بسرعتين مع إضاءة تشغيل الآلة، وتنزيل آخر منهم على سعر ماكينة إزالة الشعر اللاسيلكية من ماركة براون للشعر الجاف والشعر الرطب، وخصم مميز آخر على سعر فرشاة الشعر من بيبي ليس بدرجة حرارة تصل إلى ٢٠٠ درجة مئوية، وخصم آخر منهم على سعر ماكينة ازالة الشعر من آبل سيلك آبل سيريس.